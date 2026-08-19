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Израелската армия призна убийството на 5-годишно палестинче в Газа, молело се за помощ

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Войници в ивицата Газа

Израелската армия нареди наказателно разследване на убийството в Газа на петгодишната Хинд Раджаб, чиято смърт потресе милиони, след като отчаян запис на разговора ѝ с парамедици беше излъчен по целия свят.

Палестинското дете е едно от седемте членове на семейството, пътуващо в превозно средство под израелски огън в град Газа през януари 2024 г.

Първоначално тя оцелява след нападението, при което загиват няколко членове на семейството, но тялото й е намерено дни по-късно заедно с нейните роднини и двама парамедици, които се опитали да я спасят в линейка.

В изявление Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че „след преглед на констатациите" и „поради предполагаеми пропуски в координацията на движението на линейката на Палестинския червен полумесец, е решено да се започне наказателно разследване на инцидента от отдела за криминални разследвания на военната полиция", пише BBC.

Това е първият път, когато Израелските отбранителни сили (ИДФ) признават, че са открили огън по превозното средство, превозващо Хинд и семейството ѝ. Преди това ИДФ заяви, че първоначалното разследване предполага, че по време на инцидента в района не е имало израелски войски.

Колата на Хинд Раджаб е била ударена от израелски огън, докато тя и семейството ѝ са се опитвали да избягат от бомбардировките по време на войната в Газа.

Няколко членове на семейството са били убити, но Хинд успява да отговори на обаждане от помощниците на Палестинското дружество на Червения полумесец, което е продължило с часове. Молбите ѝ някой да я спаси приключват, когато телефонната линия е прекъсната сред звука на още стрелба.

Линейката, която се опитва да стигне до нея, също е била обстрелвана, а телата на Хинд, семейството ѝ и екипажа на линейката са открити по-късно.

Войници в ивицата Газа

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