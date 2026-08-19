CNN: Тръмп сменя курса към Иран - спира преговорите, залага на икономически натиск

Вместо опити за бързо споразумение с Иран, американският президент Доналд Тръмп е решил да заложи на стратегия за продължителен икономически натиск над Техеран. Това съобщава CNN, като се позовава на официални американски представители.

Има информация, че Тръмп е наредил на основните представители в администрацията си, заети с дипломатическите връзки с Иран, да прекратят разговорите със страната. Сред тях са и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник на страната Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Това решение отбелязва промяна в подхода на Белия дом месеци, след като Вашингтон редуваше военния натиск с опити да принуди Иран да се съгласи със споразумение. Ден по-рано Тръмп отправи заплаха към Оман заради изтичащото 60-дневно споразумение с Щатите. А през последните няколко месеца администрацията му редовно изпращаше Ванс, Уиткоф и Къшнър на преговори с иранската страна.

Според новия курс се очаква Вашингтон да разчита основно на продължителна икономическа изолация и натиск, вместо да търси незабавен пробив по дипломатически път. Тази стратегия се обляга значително на американската морска блокада, целяща да ограничи икономическите приходи на ислямската република. Още през юли US анализатори коментираха пред CNN, че такъв тип блокада може постепенно да отслаби Иран, въпреки че ефектът й изисква повече време.

На 18 август самият Тръмп заяви, че в момента не се водят преговори с Иран и не са насрочвани нови. Именно това е важно, защото потвърждава публично поне част от информацията за смяната на курса на Белия дом. Ден по-рано Тръмп твърдеше, че администрацията му е установила канал за комуникация с Корпуса на гвардейците на Иран.

От своя страна ирански представители отричат да са водили преки преговори със САЩ.