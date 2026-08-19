Осем пъти пощаден от екзекуция, най-старият затворник в САЩ умря на 101 години

Осем пъти пощаден от екзекуция, най-възрастният затворник в САЩ почина на 101 години.

Франсис Клифърд Смит е смятан за най-дълго излежаващия присъда затворник в Америка.

Осъден за убийство през 1950 г., когато е на 25 години, той винаги е отстоявал невинността си, разказаха пред BBC негови близки.

Служител по връзки с обществеността в Министерството на корекциите на Кънектикът разказа как Смит е хранил птиците, докато е бил в затвора Осборн, което му е спечелило прякора „Птичарят от Осборн".

„Той пъхаше колкото можеше хляб... в дрехите си", каза Баневичус, добавяйки: „Всички някак си затваряха очите за това, защото знаеха, че просто храни птиците."

Той е един от последните живи затворници в Алкатраз по плана на Тръмп за повторно отваряне на затвора. Смит е бил млад дребен престъпник, когато през 1949 г. е обвинен в убийството на Гроувър Харт, нощен пазач в яхтен клуб в Кънектикът. Той е един от двамата мъже, арестувани за убийството, но другият е сключил сделка за признаване на вината и е дал показания срещу Смит, който по-късно е признат за виновен в убийство от първа степен.

Вината му и доказателствата, въз основа на които е осъден, са били поставяни под въпрос през годините. Свидетели са се отказали от показанията си, а друг затворник по-късно е признал за убийството.

Един от полицаите, разпитвали Смит след ареста му, по-късно е свидетелствал, че вярва, че той е невинен.

„Дори не съм сигурен, че е присъствал на убийството", обяви майор Лео Карол пред Комисията по помилванията, според Boston Globe.

Смит е прекарал повече от 70 години зад решетките - с изключение на три кратки престоя на свобода.

Той избягал от затвора през 1967 г., но бил заловен отново 12 дни по-късно. През 1974 г. се прибира вкъщи за Бъдни вечер и се връща на следващия ден.

След това, през 1975 г., той получава условно освобождаване и бил на свобода около 10 месеца - но скоро бил арестуван за дребна кражба и притежание на оръжие, което било нарушение на условното му освобождаване.

Ричард Спарак, бивш изпълнителен директор на Съвета по помилвания и условно освобождаване, каза пред Hartford Courant, че Смит е отхвърлил няколко опита след това да се върне на условно освобождаване до 2020 г., когато е преместен в дом за възрастни хора в рамките на съдебната система.

Д-р Стефани Прост, изследовател на възрастни хора и затворнически условия в Университета на Луисвил в Кентъки, каза пред BBC, че повечето затвори имат затворник като Смит.

„Ние не сме единствената юрисдикция, която е изправена пред тази криза, свързана със застаряването, защото подобни проблеми се разпространяват и в Австралия и Англия", каза тя.

„Това е международен проблем по отношение на населението. Въпреки че, разбира се, имаме по-голям брой хора в САЩ."

Според проучване от 2025 г. броят на хората на възраст 55 и повече години в затвора се е увеличил с близо 400% между 1991 и 2021 г.

Бюрото за преброяване на населението на САЩ прогнозира, че до 2030 г. поне една трета от лишените от свобода ще бъдат над 50 години.

Изследователи като Прост настояват за по-добри решения и това, което те наричат ​​„интелигентно освобождаване от затвора", подобно на случая на Смит. Това може да включва политики като освобождаване по милосърдие и условно освобождаване на възрастни или медицински лица.

Такива програми вземат предвид възрастта и грижите, тъй като възрастните затворници се сблъскват с по-високи нива на скъпоструващи медицински проблеми, които затрудняват функционирането им в строго регламентирана затворническа среда, включително рискове от падане, инконтиненция и слухови увреждания.

Но има малко заведения като това, в което е изпратен Смит, които са готови да приемат осъдени затворници, казват експерти.

Когато Смит умира, той е в старчески дом под контролирано условно освобождаване.

Смит беше един от първите, за които се полагаха грижи по схемата MissionCare Health, която се фокусира специално върху предоставянето на грижи на лишени от свобода. В момента тя има три заведения в североизточната част на САЩ.

Дейвид Скочулек, говорител на 60 West - заведението, където Смит е живял в последните си години - каза пред BBC, че Смит е починал в съня си там през юни и по-късно е кремиран.

„По същество той е починал от старост", каза той. „Той имаше много ограничено участие на семейството си около смъртта си, но ние го уверихме, че е било уместно, отговаряло е на желанията му и е било достойно."

Скочулек каза, че ролята на заведението е била да предостави на Смит квалифицираните медицински сестри и дългосрочни грижи, от които се е нуждаел.

Изследванията показват, че лишаването от свобода може да доведе до „ускорено стареене" и че състояния като деменция могат да се появят „значително по-рано", отколкото биха се появили при хора, които не са в затвора.