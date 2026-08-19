Международният наказателен съд: Възмутени сме от санкциите на САЩ

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Международният наказателен съд (МНС) се противопостави остро на обявените от САЩ санкции срещу неговата председателка Томоко Акане, предаде ДПА.

"Тези санкции представляват грубо посегателство срещу независимостта на една безпристрастна съдебна институция", заяви днес съдът в Хага, цитиран от БТА.

Освен Акане, правителството на САЩ възнамерява да включи в санкционния списък и сенегалския юрист Абдулайе Сейе.

Тези мерки "подкопават върховенството на закона" и застрашават международния правен ред, посочи съдът.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са оправдани, тъй като и двамата са участвали в усилията на МНС да разследва или арестува държавни служители, чиито правителства не признават съда. Не само САЩ, но и Израел и Русия също не признават юрисдикцията на МНС.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявиха в Екс, че твърдо подкрепят МНС, неговата председателка и служителите му.

"Съдиите и служителите му трябва да могат да действат независимо и без натиск отвън", посочиха те.

Съдът потвърди, че "ще продължи да изпълнява изцяло задълженията си самостоятелно и безпристрастно, в пълно съответствие с Римския статут и в интерес на жертвите на международни престъпления".

Сейе е един от водещите прокурори в разследването срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа. МНС издаде заповед за арест на Нетаняху през 2024 г.

Съдът е под силен натиск от страна на правителството на САЩ, най-вече заради разследването срещу Нетаняху. От началото на миналата година са наложени санкции срещу служители на съда.

Според МНС американските санкции засягат в момента девет от 18-те съдии, двамата заместник-прокурори, бившия главен прокурор и един служител от САЩ.

Мерките включват замразяване на банкови активи, намиращи се под юрисдикцията на Вашингтон, и изключване от международни финансови услуги, предоставяни от американски банки, отбелязва ДПА.