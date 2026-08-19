Арестуваха мъж, наръгал с нож депутат в Турция

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Заподозреният за нападението с хладно оръжие, при което беше ранен депутат от новосъздадената "Нова партия" в Турция, е арестуван заедно с още четири лица, предаде турската частна телевизия НТВ.

Депутатът Мелих Мерич беше ранен вчера на улицата от бившия председател на окръжното ръководство на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Сейди Ахмет Келеш. При нападението Келеш е бил под влиянието на алкохол.

По решение на съда днес той, както и още четирима заподозрени по случая, са били поставени под арест, съобщава БТА.

На входа на съда нападателят е заявил пред журналисти, че е бил провокиран от пострадалия, но съжалява за деянието си и се радва, че Мерич е жив.

Намушканият е в болница и е претърпял хирургическа операция.

СиЕнЕн-Тюрк пояснява, че както жертвата, така и нападателят понастоящем са членове на "Нова партия", която бе създадена от отцепили се от опозиционната НРП. Според телевизията до ситуацията се стигнало, след като Сейди Ахмет Келеш реагирал остро срещу Мелих Мерич, заради това, че не е бил издигнат за кандидат за председател на районната партийна организация.