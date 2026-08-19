Човешка челюст изплува от най-големия водоем в САЩ

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Потенциални човешки останки, включително все още закрепена челюст със зъби, са били извадени от най-големия водоем в САЩ, съобщиха властите. Страховитите останки са открити, тъй като продължаващата суша причинява спад на нивата на водата в западните щати.

Службата за национални паркове на САЩ заяви, че е получила съобщения за очевидни скелетни останки на плажа Боулдър на езерото Мийд, Невада, на 16 август.

Езерото Мийд, което е най-големият водоем в САЩ, се намира на река Колорадо и осигурява вода за милиони хора в региона.

„Рейнджърите на Службата за национални паркове и Столичното полицейско управление на Лас Вегас са реагирали на мястото на инцидента", се казва в изявление на службата, пише BBC, позовавайки се на американския си партньор CBS.

Службата добави, че инцидентът „все още се разследва и към момента няма допълнителна информация".

Жена и неин приятел са забелязали костите, докато се разхождат и разхлаждат край язовира.

„Приятелят ми си играеше с камъните в езерото и след това хвана челюстта. И когато погледна, видя зъбите и всичко останало.", Дианелис Молина Крус

Нейният приятел Ноел Де Леон се досети, че ниските нива на водата в езерото Мийд са допринесли за откриването на потенциалните човешки останки.

„Водата изглежда много ниска в сравнение с мястото, където би трябвало да бъде", каза той. „С понижаването на водата, скелетите изплуват."

Нивата на водата в езерото Мийд, което е най-големият резервоар в САЩ, намаляват от 2000 г. насам.

Бюрото за рекултивация на САЩ съобщи, че нивата на водата в резервоара са паднали до 316 м над морското равнище миналата седмица - значително под предишния рекордно ниски нива, регистрирани през юли 2022 г.

Водоемът се намира в окръг Кларк, по-голямата част от който е в умерена суша, според US Drought Monitor.

Сушите се влошават през последните години, което според учените се дължи на изменението на климата.

Продължителното горещо лятно време причинява спад на нивата на водата в реките и езерата в няколко страни, което води до неочаквани открития.

В Унгария телата на двама германски войници от Втората световна война бяха извадени от река Дунав в Будапеща по-рано този месец. Наред с останките е бил и до голяма степен непокътнат германски армейски мотоциклет на Вермахта.

Наскоро в Дунав се появиха и други останки от Втората световна война, включително разбит корпус близо до Прахово в Сърбия.

А във Великобритания, ниските нива на водата в язовир в Рътланд разкриха останките на село Недър Хамбълтън, което беше разрушено и наводнено, за да се създаде язовирът.