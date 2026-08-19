Путин нареди държавата да възстанови руските складове, разрушени от Украйна

Руският президент Владимир Путин нареди на правителството да разработи програма за възстановяване на логистични бази и складове, пострадали или напълно разрушени при украински въздушни атаки. Това е заявил той по време на заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, предаде Ройтерс.

От 18 юли украинските сили атакуваха с дронове повече от 20 склада на „Уайлдберис" (Wildberries) – една от водещите руски компании за онлайн търговия. Последвалите експлозии и пожари са унищожили значителна част от логистичните центрове на компанията.

Макар да не е посочил „Уайлдберис" по име, Путин е заявил, че редица логистични обекти се нуждаят от реконструкция с държавно участие и е възложил на правителството да предприеме необходимите действия.

„От съществено значение е да се гарантира, че пострадалите съоръжения се възстановяват на качествено ново равнище", е казал руският президент в телевизионно излъчено изявление пред участниците в заседанието, сред които са били министри и ръководители на компании.

Путин е подчертал още, че руската икономика продължава да отбелязва умерен растеж въпреки външния натиск, визирайки западните санкции, както и украинските удари по промишлени и инфраструктурни обекти.

„Подобни атаки разбира се не са довели и не биха могли да доведат до критични последствия. Въпреки това те нанасят щети; това е очевидно и ние напълно го разбираме и признаваме", е заявил той, цитиран от БТА.

Междувременно украински градове, пристанища и логистични центрове също са обект на руски удари. Властите в Киев твърдят, че атаките по руска територия са насочени към увеличаване на цената, която Москва плаща за започнатата от нея война.

На този фон върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас заяви тази седмица, че през следващите месеци ЕС ще наложи на Русия най-мащабния пакет от санкции досега.