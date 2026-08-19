Да се къпеш в историята? В Пулия е възможно (Снимки)

Представете си да лежите под чадъра, да гледате морето и само на няколко метра от вас да се издигат древните стени на град, съществувал преди повече от две хилядолетия. А после да влезете във водата и да плувате там, където някога е било пристанището на древна Егнация.

Това място наистина съществува - ArcheoLido Egnazia, на адриатическото крайбрежие на Пулия, близо до Савелетри и археологическия парк на древна Егнация. Плажът е разположен в естествен залив между величествената древна стена и акропола на града. Само на няколко крачки от шезлонгите започва археологически пейзаж, в който морето и историята се сливат. Археологическият парк потвърждава, че северният залив на древна Егнация е бил превърнат в малко изкуствено пристанище през римската епоха. По скалите около водата се виждат прави линии, издълбани пространства, ниши, вдлъбнатини и басейни, които рязко се различават от естествените форми на крайбрежието.

На някои места природата и човешката намеса са толкова преплетени, че е трудно да разбереш къде свършва скалата и започва археологията. Не всичко, което изглежда като басейн, обаче трябва да бъде наричано „римски басейн", защото някои от образуванията са естествени. Самата Егнация е пълна със свидетелства за древния живот: в археологическия парк са запазени, наред с други структури, басейните на древен баптистерий, използвани за кръщение чрез потапяне, както и други басейни и голяма цистерна, свързани с по-ранна fullonica – древна пералня.

Почти напълно потопеното древно пристанище крие археологически останки по морското дъно, които могат да бъдат наблюдавани с шнорхел и при гмуркане. Така че тук човек може да направи нещо необичайно: сутрин да разглежда древен град, след това да легне на плажа под чадъра, а няколко минути по-късно да влезе в морето и да плува над място, което някога е било част от пристанището на Егнация.

Това е една много различна Пулия, където не просто гледаш историята зад ограда на археологически обект. Чисто и просто, историята е под краката ти, около теб и дори под морската вода.