Сестрата на Ким Чен Ун за решението на Тръмп за ученията с Южна Корея: Не заслужава коментар

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - Ким Йо Чен заяви днес, че решението на американския президент Доналд Тръмп да съкрати съвместните учения на САЩ с Южна Корея "не заслужава коментар", предаде Франс прес.

"Що се отнася до намаляването на мащаба на съвместните военни учения, провеждани от САЩ и Южна Корея, което бе обявено от американския президент, не смятаме, че това заслужава коментар и го намираме за нещо, абсолютно лишено от интерес за нас", се казва в изявление на Ким Йо Чен, информира БТА.

В неделя Тръмп нареди на министъра на отбраната Пийт Хегсет да „намали значително" ежегодните учения, определяйки ги като скъпи и „напълно неподходящи и враждебни" спрямо Северна Корея. Той свърза решението с отказа на Сеул да подкрепи усилията му за лишаване на Иран от ядрените му способности и подчерта „много добрите си отношения" с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун.

Военните учения са в основата на американско-южнокорейския съюз повече от 70 години. Той се формира след Корейската война, приключила през 1953 г. с примирие, но без подписването на мирен договор. Северна Корея редовно осъжда ученията, определяйки ги като подготовка за инвазия. Миналата седмица Пхенян извърши поредна серия от изпитания на балистични ракети, след като бяха обявени тазгодишните учения.

Съкращаването на ученията вече започва да се прилага. Южна Корея съобщи в сряда, че тазгодишните маневри ще приключат на 21 август вместо на 27 август по искане на САЩ, което съкращава програмата с шест дни.