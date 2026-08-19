Нов скандал за корупция тресе Киев, бивш министър на Зеленски поиска избори (Обзор)

Хиляди продължават да протестират в подкрепа на отстранения неотдавна Михайло Федоров

Уволниха зам.-шефката на кабинета на Зеленски след акция за пране на пари в президентството

Демокрацията не може да бъде държана заложник на Русия. Украйна се бие, за да бъде свободна европейска държава. С тези думи бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров настоя във видео да се проведат президентски избори.

Макар да не спомена името на държавния глава Володимир Зеленски, по всичко личи, че Федоров отправя директно предизвикателство към своя бивш шеф и политически съюзник. Действията му са най-голямото политическо изпитание пред властта на украинския президент, чийто мандат официално изтече през май 2024 г.

35-годишният Федоров е един от най-младите политици в източноевропейската държава и се радва на изключително висока популярност сред населението. Скорошно социологическо проучване установи, че при евентуален президентски балотаж

той би задминал Зеленски

по брой гласове. Въпреки това бившият министър на отбраната не заяви официално желание за поста на върховен главнокомандващ.

Той беше уволнен изненадващо през юли, само шест месеца след като беше назначен и бе обещал да направи мащабни реформи в отбраната. Причината за това решение президентът Зеленски обясни с невъзможност Федоров да работи съвместно с изпълняващия длъжността главнокомандващ на армията Олександър Сирски.

След уволнението си бившият министър на отбраната отправи яростни критики към Сирски, което показа острите различия помежду им относно борбата срещу Русия.

Действията на Зеленски и лошите резултати на фронта изкараха хиляди протестиращи по улиците, за да настояват за връщането на Федоров и отстраняването на Сирски, който е военен командир с дългогодишен опит. Под обществения натиск държавният глава уволни и Сирски, но отказа да назначи отново младия политик.

Протестите в подкрепа на Федоров продължават и до днес, като губят част от първоначалния си импулс, но все още редовно привличат няколко хиляди поддръжници в Киев.

В изявлението си Федоров каза, че Украйна е изправена пред системна криза на управлението.

“Старата система твърде често живее по свои собствени правила. Тя се защитава. Страхува се от промяна”, обясни той. Без да разкрива имена, Федоров осъди корупцията, която според него е навредила на военните усилия на Украйна.

От офиса на Зеленски не са коментирали веднага обръщението на Федоров. Изглежда обаче, че думите и критиките на младия политик бяха потвърдени от факта, че Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) в сряда сутринта влезе в президентството и проведе специална акция за разкриване на престъпна организация за пране на пари на стойност $ 3,4 млн.

Претърсени са били офисите и домът на заместник-шефката на кабинета на Зеленски Ирина Мудра, която отговаря за правните и нормативните въпроси. Реакцията на президентството не закъсня и

тя мигновено беше отстранена от длъжността си.

Мудра не е единствената заподозряна. Претърсени са домът и офисите на депутата Вадим Столар и бившия народен представител Максим Микитас. Проведена е и акция в държавната банка “Сенс”.

НАБУ нарече акцията “Форест Гъмп”. Заподозрените са обвинени в пране $ 3,4 млн., които са били внесени за плащането на гаранцията на бившия министър на правосъдието и енергетиката Херман Халушченко. Той е обвинен в пране на пари на стойност $ 100 млн. от държавното ядрено дружество “Енергоатом”. Разследването на “Енергоатом”, известно като операция “Мидас”, е най-голямото разследване за корупция по време на мандата на президента Зеленски.

Експерти: По време на война не може да има вот в Украйна

Призивът на бившия министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров за избори е демократичен, но невъзможен за осъществяване, смятат редица експерти. Страната продължава да се намира във военно положение. Конституцията забранява всякакъв вот, докато то трае. Така че законово към този момент той няма как да стане реалност.

Дори критиците на президента Володимир Зеленски, както и самата опозиция са убедени, че докато войната с Русия продължава, няма как да се проведе легитимен демократичен процес. Поради тези факти призивът на Федоров не беше приет и от неговите привърженици.

24-годишният Иван, който беше сред протестиращите за връщане на Федоров на поста му, коментира пред Би Би Си, че изборите в това време на война не са най-доброто нещо.

Според повечето експерти дори в мирно време на Украйна ще са ѝ необходими шест месеца, за да проведе законодателни реформи и да подготви технологичната инфраструктура за провеждането на вот, който да е по европейските стандарти.

На хоризонта не се очертава нито примирие, нито край на военните действия. Провеждането на непълноценни избори или на такива, които подхранват тезата, че победителят е нелегитимен, би било огромна услуга за Москва. Тя и сега твърди, че Зеленски е нелегитимен лидер заради изтеклия му мандат.

Неправилно проведеното гласуване би могло също така напълно да парализира Киев. Загубилата страна би могла нарочно да забави законодателните реформи и да подкопае авторитета на новия президент при всяка възможност. Това би довело до поражение отвътре.

Друго голямо предизвикателство е достъпът до изборните секции и кой ще може да гласува. Милиони украинци живеят към този момент като бежанци по света и най-вероятно ще искат да направят своя избор кой да бъде следващият президент. Друг немалък брой украинци се намират в окупираните от Русия територии, като де факто и те имат право на глас. Войниците на фронта също трябва да участват във вота.

При всички положения изборите биха били пълен хаос. Всяко проучване на общественото мнение, проведено по време на войната, вероятно би било подарък за Русия и нейната добре отработена дезинформационна и дестабилизираща кампания, отбелязват западни издания.

Проучванията сочат като вероятни победители на избори бившият главнокомандващ на армията Валерий Залужни или Федоров. И двамата вероятно ще продължат да водят Украйна в сходна посока. Но и двамата ще се отърват от кръга съветници около Зеленски, които според много от критиците на президента са отговорни за лоши решения и корупция, смята международният анализатор Ник Уолш.

