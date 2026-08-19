Лондон: Защитаваме военната ни база в Кипър със солидни мерки

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Министерството на отбраната на Великобритания заяви, че базата на британските военновъздушни сили Акротири в Кипър е защитена от "солидни, многопластови мерки за сигурност", след като изданието "Файненшъл таймс" публикува материал, в който се твърди, че островът е сред възможните мишени на ответни действия в случай на подновяване на американската офанзива срещу Техеран, съобщава "Сайпръс мейл".

Миналия месец иранските власти отправиха заплаха към Великобритания заради използването на британски военни бази от САЩ, като заявиха, че „всяка база, използвана за нанасяне на удар срещу иранска територия, ще се смята за легитимна цел".

В отговор на запитване от "Сайпръс мейл", говорител на британското министерство на отбраната заяви, че сигурността на британския персонал и на военните съоръжения остава най-важният приоритет.

"Сигурността на нашия персонал, базите и активите е нашият най-висш приоритет", посочи цитираният официален представител.

"Военновъздушната база Акротири е защитена от солидни, многопластови мерки за сигурност, които ние постоянно актуализираме. По съображения, свързани с оперативната сигурност, ние не коментираме подробности за тези мерки", добави говорителят, цитиран от БТА.

Министерството посочи, че британските бази в Кипър играят ключова роля в подкрепата на сигурността на британските граждани, както и на съюзниците в Средиземно море и Близкия изток.

Великобритания има две военни бази в Кипър - Акротири и Декелия, които са британска суверенна територия съгласно договор за независимостта на Кипър, подписан през 1960 г.

По-рано "Сайпръс мейл" цитира кипърски правителствени източници, които заявиха по повод публикацията във "Файненшъл таймс", че "Кипър не е цел на Иран".

Сайтът на британския в. „Файненшъл таймс“ публикува днес информация, според която „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Изданието се позова на два „вътрешни източника“ от Техеран, „близки до режима“.

Един от източниците на британския вестник добавя, че Кипър, където британската авиобаза Акротири беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран.

Вътрешните хора казват за „Файненшъл таймс“, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението.