Секретарката на Тръмп гладувала заради него

Интимни писма, написани от личната секретарка на Доналд Тръмп, в които тя признава, че е гладувала, докато е работила за него, отново се появиха на фона на подновеното разследване на връзката им.

35-годишната Натали Харп е един от най-близките помощници на Тръмп от години и е наричана „човешкият печатар", тъй като носи купчини новинарски статии, които той да чете. Нейната преданост към президента обаче е породила опасенията на висшите съветници на Тръмп и Тайните служби.

По време на пътуването му за голф в Шотландия през май 2023 г., Харп тича зад голф количката на Тръмп, тъй като няма други колички, а по-късно му пише писмо, за да се извини, че го е злепоставила, докато се е опитвала да го настигне.

„Също така съжалявам, ако съм била неудобна, докато съм вървяла по игрището в Шотландия", пише тя в писмо до Тръмп. Писмото е публикувано от Daily Mail през февруари миналата година, но отново привлича вниманието, след като днес е препубликувано от New York Times.

След това Харп признава, че е гладувала и е забравила да спи, докато е работила за Тръмп: „Искам нещата винаги да са наред между нас. Знам също, че съм била разсеяна цяла седмица (забравях да ям през дните и дори забравях да спя, и успявах да спя само по няколко часа)." Писмото ѝ завършва с думите: „От все сърце, Натали."

Решимостта на Харп да остане до Тръмп беше демонстрирана и през октомври 2023 г., когато тя се вози в багажника на джип, след като ѝ е казано, че няма място за нея в кортежа, който го е водил на съдебно заседание в Ню Йорк, припомня "Дейли мейл".

Харп побесняла и започнала да им крещи, настоявайки, че Тръмп лично я е помолил да го придружи, според CNN.

Харп прекара лятото на 2023 г., спяйки в женската съблекалня в голф клуба на Тръмп в Бедминстър, за да може да остане близо до него, твърди журналистът Майкъл Улф.

Първоначално тя си е осигурила стая за прислужница, но се премества в съблекалнята, защото е по-близо до основната къща и ѝ позволява да реагира по-бързо, когато Тръмп се обажда.

По време на кампанията Мелания Тръмп веднъж се натъкна на Харп късно през нощта в личните покои на Тръмп в Мар-а-Лаго, зона, обикновено забранена за всеки извън семейството, според журналиста Алекс Айзенщат.

Съобщава се, че Харп е доставяла документи на Тръмп, които не е искала да чака до сутринта, за да му ги предаде.

Връзката на Тръмп с Харп отново е в светлината на прожекторите, след като той избра да я спаси пред собствените си секретари на фона на заплахата за убийство от Иран след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец.