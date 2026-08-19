Камион се запали и предизвика голям горски пожар в Турция (Видео)

Възпламеняване на камион на скоростния път Съндъргъ-Симав в северозападния турски окръг Балъкесир предизвика голям горски пожар и сериозно задимяване, предаде ТРТ Хабер.
Пожарът е избухнал в ранния следобед, след като тежкотоварен камион се е възпламенил по все още неустановени причини и пламъците от него бързо са обхванали гориста местност в района на град Съндъргъ, информират местните власти. За гасенето на пожара до момента са изпратени шест противопожарни самолета, шест хеликоптера, 45 пожарни коли, голям брой булдозери и трактори, както и около 300 пожарникари и доброволци, пише БТА.
📌 Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor pic.twitter.com/Ax8VDmRUFy— Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber_gzt) August 19, 2026