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Камион се запали и предизвика голям горски пожар в Турция (Видео)

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Камион се запали и предизвика голям горски пожар в Турция КАДЪР: X/@Dogruhaber_gzt

Възпламеняване на камион на скоростния път Съндъргъ-Симав в северозападния турски окръг Балъкесир предизвика голям горски пожар и сериозно задимяване, предаде ТРТ Хабер.

Пожарът е избухнал в ранния следобед, след като тежкотоварен камион се е възпламенил по все още неустановени причини и пламъците от него бързо са обхванали гориста местност в района на град Съндъргъ, информират местните власти.  За гасенето на пожара до момента са изпратени шест противопожарни самолета, шест хеликоптера, 45 пожарни коли, голям брой булдозери и трактори, както и около 300 пожарникари и доброволци, пише БТА. 

Камион се запали и предизвика голям горски пожар в Турция КАДЪР: X/@Dogruhaber_gzt

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