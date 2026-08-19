Заради 2 US самолета Иран се прицелил и в България. Няма такива данни, успокоява военният министър (Обзор, графика)

НАТО обеща да ни пази, затягат мерките за сигурност на авиобаза "Безмер"

Ако САЩ прекалят, Иран ще се защити на всяка цена и ще нанесе удари и по Европа. Това гласи последното предупреждение на Техеран, което отправиха два източника от властта пред "Файненшъл таймс" и което този път пряко се отнася и за България.

Анонимните източници обясняват пред изданието, че ако президентът Доналд Тръмп реши да ескалира войната, Иран е готов да я пренесе извън региона на Близкия изток, а военните вече гледат възможностите за

атаки по обекти на САЩ в Югоизточна Европа

Което теоретично означава, че база "Безмер" край Ямбол, където има американски военни самолети, вече е в картата на някой от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Географски България е в обхвата на ирански далекобойни ракети.

Досега Техеран реално не си е позволявал удари в Европа - според мнозина кипърският инцидент с дрон по-рано т.г., когато британска база беше поразена, е дело на подкрепяната от режима ливанска групировка "Хизбула". Сега обаче според публикацията във "Файненшъл таймс" военновъздушният комплекс "Акротири" вече е сред потенциалните цели на Техеран, в случай че Вашингтон предприеме по-сериозни военни действия.

В авиобазата "Безмер" към момента се намират само два самолета цистерни на САЩ, въпреки че в края на юли по предложение на правителството Народното събрание даде разрешение да се разположат до 8 такива. "За" гласуваха 136 депутати от "Прогресивна България" и ДПС. Това стана, след като на 17 юли САЩ изпратиха спешна нота за разполагането на до 8 самолета и до 250 военни, които да подсигуряват логистично военните операции в Близкия изток.

Летящите цистерни за първи път дойдоха в България в края на февруари, когато обаче нотата на Вашингтон гласеше, че става дума за тяхно участие само във военни учения. Допуснати бяха до 15 самолета с до 500 обслужващи ги военни с краен срок на пребиваване 30 май. Бяха разположени на софийското летище редом до граждански самолети.

Самолетите цистерни на САЩ бяха първо на софийското летище "Васил Левски". СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Скоро дойде нота от Иран с предупреждение, че ги разглеждат като част от операциите на САЩ и си запазват правото да защитят националния си интерес. София увери, че по никакъв начин не участва във военните операции. В интервю за "Фокс" обаче държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше похвалил България наред с други европейски страни, че е била доста полезна в хода на войната с Иран.

Решението за първите самолети бе взето в последния ден на кабинета "Желязков" и въпреки че тогава бе критикувано от Румен Радев, вече като премиер той разреши престоя на американските самолети и военни до 30 юни. В телефонен разговор с Тръмп той пробва да предложи удължаване на срока за сметка на падане на визите за българи за САЩ, но от Департамента по вътрешна сигурност обясниха, че не може да има отстъпка от правилото за под 3% откази, а за България цифрата все още е 5,11%.

Настоящото решение на управляващите за самолетите в "Безмер" беше посрещнато с протести в Ямболско, а Иран прати нова нота, в която предупреди България, че става съучастник във войната. Външната министърка Велислава Петрова проведе телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, на когото обясни, че "е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток". А военният министър Димитър Стоянов и други представители на властта увериха хората от село Безмер, че няма за какво да се притесняват.

Рейдът на министри при местните, както и фактът, че разположените там цистерни се оказаха само 2, ги успокоиха. До момента обаче, когато излезе публикацията на "Файненшъл таймс".

Протестиращи пред авиобазата "Безмер" СНИМКА: РОЙТЕРС

"Не се водя от статии във вестниците, а от документи, които получавам от

нашите служби. Вчера получих документ от служба "Военно разузнаване", в който ясно е записано, че няма заплаха за националната ни сигурност, нито пък за обекти, на които са разположени американски самолети, или пък други обекти, които са на територията на България." Това заяви на извънреден брифинг Димитър Стоянов. Съобщи, че българските власти са потърсили информация от Великобритания във връзка и с тази статия.

"Промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, потвърждава и нашите заключения, които вече ви цитирах", категоричен бе министърът на отбраната.

Стоянов цитира колегата си в Италия, който също е отговорил, че не би посъветвал "Файненшъл таймс" да излиза с такива изявления.

А вътрешният министър Иван Демерджиев увери, че са предприети всички възможни действия за засилване на сигурността. "Мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация", обясни той. Ситуацията се следи постоянно, прилаганите мерки са изпреварващи, добави той.

НАТО обяви, че е готов да реагира на всяка заплаха срещу страна от алианса. "Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", посочиха от алианса.

Радев вкара България във войната, побърза обаче да атакува лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. С гласовете на партията на премиера и на ДПС страната ни била включена във военна операция за първи път от 2003 г. насам.

"Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от "Пейтриът" на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца." Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни, коментира и акад. Николай Денков, който нарече външната политика на България в момента "профанска".

А от ГЕРБ призоваха Външно да привика посланика на Иран за обяснения има ли

реална опасност за страната ни. "България не трябва нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. Съюзите ни са стратегически избор", коментираха още оттам.

Според източниците на "Файненшъл таймс" иранските сили са разгледали отделно и възможностите да ударят подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация.

Настоящите заплахи от Техеран отразяват настроението на властта там - много фигури от режима смятат само за

въпрос на време войната да се възобнови

Преговорите за поредното отваряне на протока са в застой, а върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей преди седмица издигна хардлайнери на висши постове в областта на сигурността и военните, което вероятно допълнително ще повлияе негативно за какъвто и да е опит за дипломация. Сред тях е Мохсен Резаи - новият шеф на службите за сигурност. Смята се, че на САЩ ще им е много по-трудно да преговарят с хора като него, отколкото с Мохамед Галибаф. Във вторник обаче Тръмп заяви, че "няма текущи или планирани разговори" с Иран.

На този фон американският президент реши, че е подходящото време за хапливи постове в социалните мрежи. В "Трут соушъл" той публикува карта на Ормузкия проток, над която пишеше "нова американска територия". Иранските военни са също толкова активни онлайн, като в Х един от официалните канали на властта качи картата на САЩ, на която щатът Калифорния беше в друг цвят и с надпис "нова територия на Ислямската република Иран".

Наскоро от КГИР предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще надгради стратегията си за атакуване на американски военни обекти, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток, като се насочи към цели в по-далечни райони. През юли Иран заплаши Великобритания заради ползването на нейни бази.

Заплахата от ракети на Иран за Европа е "реална, но ограничена", обяснява експертът Сидхарт Каушал от мозъчния тръст "Роял Юнайтед Сървис Институт" в Лондон. Техеран може да разположи балистични ракети като "Шахаб" със среден обсег срещу американски обекти в Южна и Югоизточна Европа, но те едва ли биха нанесли щети на по-големи разстояния.

Според анализатори Техеран подготвя план за по-нататъшно разширяване на конфликта само ако Тръмп наистина атакува иранска инфраструктура. Преди седмици той предупреди, че Вашингтон ще разрушава ирански мост или електроцентрала всеки път, когато Техеран атакува кораб в Ормузкия проток.

Досега Иран няколко пъти се е опитвал да покаже, че готов да удари по-далечни цели. Смята се, че най-прецизният удар досега беше този през юли срещу базата на САЩ в Йордания, при която загинаха трима американски военнослужещи. В началото на войната режимът пробва да удари и базата Диего Гарсия в Индийския океан, която е на около 4000 км разстояние от Иран, но ракетите така и не достигнаха целта си.

Според експерта Дъглас Бари от Международния институт за стратегически изследвания атаката по Диего Гарсия "донякъде показва, че Иран разполага с оръжия с обхват над 2000 км". Но допълни: "Рискът е ракетите да се провалят или да бъдат свалени, така че каква полза биха имали от това? Колкото по-голям е обсегът, толкова по-трудно е да се постигне истинска точност".

Защо на теория може, но на практика - не, Техеран да ни удари с ракета или дрон?

На теория Иран може да достигне България с техническите средства, с които разполага, но сериозните военни анализатори оценяват пряк ракетен удар като малко вероятен. Разстоянието от западните части на Иран до авиобаза “Безмер” е приблизително 2000 км. Иран разполага с балистични ракети, чийто обявен или оценяван обсег е около тази граница.

Удар с дрон технически също е възможен, но би бил значително по-труден при директно изстрелване от Иран. Според експертите обсегът на дрон от типа Shahed-136 е предмет на спорове. Различни оценки го поставят между приблизително 1000 и 2000 км в зависимост от теглото на бойния заряд, количеството гориво, профила и височината на полета, метеорологията и необходимостта от заобикаляне на защитените райони.

Тъй като в крайна сметка ударът по авиобаза “Безмер” би бил на границата на нормалния обсег на системите, с които Иран разполага, на практика подобна атака с ракета или дрон би била безсмислена от военна гледна точка.

Затова изводът на военните експерти е, че заплахата не бива да бъде отхвърляна като технически невъзможна, но към момента по-скоро подобни информации се използват като инструмент за политически натиск. Успешни ракетни атаки от страна на Иран на европейска континентална територия са много малко вероятни, казват дори коментаторите на “Файненшъл таймс”, откъдето тръгна новината.

