Най-малко 9 са убити при израелски удар по полицейско управление в Газа

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Най-малко 9 души бяха убити при израелски удар по полицейско управление в Газа, съобщи ДПА, като се позова на палестински медици.

Контролираната от „Хамас" полиция, заяви, че сред жертвите има жена. Говорител на Вътрешното министерство каза, че се извършва „масово клане" на полицейски служители. Ударите продължават въпреки формалното примирие межде двете враждуващи страни.

Говорителка на израелската армия каза, че атаката е била насочена срещу командир от „Хамас", който по време на удара е бил в полицейското управление, съобщава БТА. Говорителката добави, че днес в Газа е имало още една въздушна атака срещу командир, участвал в масовото клане, извършено от ислямистката групировка в Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

При други израелски удари в Газа вчера загинаха 6 души. Израелската армия посочи, че е атакувала няколко командири на „Хамас", които са планирали нападения срещу израелски военнослужещи, разположени в крайбрежната зона.

Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник.

Преди израелската армия да предприеме поредната си атака, арабският новинарски канал „Ал Арабия" съобщи, че Израел е информирал представители на формирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, че са планирани още удари срещу контролираната от „Хамас" полиция.

В. „Таймс ъф Израел" публикува материал, в който се твърди, че по време на състоялата се в понеделник среща между израелския премиер Бенджамин Нетаняху и американския пратеник Джаред Къшнър е възникнал спор, понеже израелската страна е настоявала да продължи целенасочените убийства на лица, заподозрени в участие в клането на „Хамас" в Южен Израел.

За разлика от „Хамас", Нетаняху отхвърля предложената от Съвета пътна карта за следвоенния ред в почти напълно опустошената крайбрежна ивица, отбелязва ДПА.