НАТО увеличи въздушните сили над Балтийския регион, не казва защо

Американските военновъздушни сили описаха значителната концентрация на въздушна активност на съюзниците от НАТО над Европа на 18 август като рутинно обучение, провеждано съвместно с партньорите. Оттам отказаха да предоставят допълнителни подробности от съображения за оперативна сигурност, съобщава UK Defence Journal.

Проследяване на полети с отворен код през сутринта показа най-малко пет танкера във въздуха, заедно с два самолета AWACS на НАТО E-3A Sentry и самолет за ранно предупреждение G550 Conformal Airborne, като активността се простира от Северно море през Германия до Полша. Шест самолета F-35A Lightning II на ВВС на САЩ, действащи от базата RAF Lakenheath, бяха проследени през същия период. E-7 на турските ВВС също беше проследен в по-широкия район на 30 000 фута (9 000 метра).

На въпроса дали дейността е била предварително планирана, в отговор на текущи събития или в резултат на усилия за възпиране, говорител на ВВС на САЩ заяви:

„Военновъздушните сили на САЩ в Европа рутинно провеждат тренировъчни дейности заедно със съюзниците и партньорите, а вчерашната въздушна интеграция е пример за оперативна съвместимост, готовност и възпиране. Чрез практикуване на координация и комуникация в реалистични тренировъчни сценарии, ние укрепваме колективната си отбрана и способността си да поддържаме сигурността и стабилността в региона. Поради съображения за оперативна сигурност, към този момент няма да бъдат предоставени допълнителни подробности."

Американският полковник Мартин О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа, заяви:

„НАТО е отбранителен съюз и съюзниците непрекъснато усъвършенстват отбранителните си способности. Дейността на съюзниците днес, 18 август 2026 г., в Балтийския регион, включваща американски и норвежки изтребители, полски сухопътни сили, система за предупреждение и контрол на НАТО E-3A (AWACS) и други, която се наблюдава от САЩ, е един пример. на този подход."

Командването на Съюзните военновъздушни сили заяви, че няма да разкрива повече подробности от съображения за оперативна сигурност и отложи последващите въпроси до Военновъздушните сили на САЩ в Европа, въз основа на това, че дейността е била водена от САЩ. Нито едно от командванията не каза дали дейността е попаднала под действието на „Източен Сентри" - засилената въздушна позиция, която НАТО е предприела над източния си фланг след многократни нарушения на въздушното пространство.

Дейността не е била ограничена до Балтийско море, тъй като отделна концентрация на съюзнически разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни самолети е действала около Северна Норвегия и подходите към Баренцово море до същата сутрин. В региона е бил проследен самолет RC-135W Rivet Joint на RAF, заедно с P-8A на RAF и норвежки P-8A. В района е действал и самолет A330 MRTT на НАТО.