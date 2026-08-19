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Загиналите при рухването на мина за злато в ЦАР вече са над 100

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Много от находищата се експлоатират незаконно и извън държавен контрол. СНИМКА: Pixabay

Загиналите при рухването на мина за злато в ЦАР вече са над 100, съобщиха спасителите на място.  Импровизираната мина за търсачи на злато се срути вчера в селището Замбойе, което се намира близо до границата с Камерун.

Жервес Ганагоро, която участва в спасителната акция като доброволец от Червения кръст, каза, че са извадени над 100 тела, и добави, че някои от оцелелите са в критично състояние.

Бертран Бе Янг, член на местния младежки съвет в Замбойе, също потвърди, че жертвите са над 100 и добави, че броят им може да нарасне, тъй като все още има неуточнен брой хора в неизвестност и хора, които продължават да са блокирани.

Прокуратурата в град Боор в западната част на ЦАР съобщи, че има загинали, ранени и хора в неизвестност, без да посочи конкретни числа, информира БТА.

Занаятчийският рудодобив е един от основните източници на препитание в Африка, но липсата на адекватни правила, които да регулират тази дейност, и занижените стандарти за безопасност при извършването ѝ често водят до фатални злополуки.

Много от находищата се експлоатират незаконно и извън държавен контрол. СНИМКА: Pixabay

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