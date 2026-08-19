Фалшива детегледачка отвлече бебе и го заключи в ремарке на 35 градуса

Фалшива детегледачка отвлече бебе и го заключи заедно с 4-годишната му сестра му в ремарке на температура от 35 градуса

Кадри от полицейска боди камера показват как служители на реда в Атланта спасяват две малки момичета от ремарке, определено като „неподходящо за обитаване на хора". Децата са били отведени от жена, представяла се за детегледачка, която според полицията вече е била обвинявана в отвличане на новородено преди пет години.

4-годишната Зола Купър и 11-месечната ѝ сестра Нора са били спасени в понеделник – ден след като майка им Елисия Рединг съобщила, че двете са изчезнали. Полицията обявила момичетата за „в изключителна опасност", предаде New York Post.

Според властите децата са били взети в събота вечерта от 42-годишната Лейкша Браун. Майката не е знаела, че жената, на която е поверила дъщерите си, очаква съдебен процес по обвинение за отвличане на 4-дневно новородено през 2021 г.

Браун се запознала с Рединг чрез група за майки в социалните мрежи и в продължение на повече от година постепенно спечелила доверието ѝ. Тя се представяла като част от система за подкрепа, която помага на майки с гледането на деца и други подобни услуги.

Според полицията това е била същата схема, която Браун използвала и преди пет години, когато отвела новороденото Камарион Тейлър, съобщава Би Ти Ви.

„Браун се е представяла за детегледачка чрез група в социалните медии и е спечелила доверието на нищо неподозиращи майки, преди да отвлече децата им", се посочва в документите за арест.

Тревогата се засилила, когато Браун не върнала момичетата в уговореното време. Първоначално тя казала на майката, че дъщерите ѝ са попаднали в автомобилна катастрофа.

„Майката си мислеше, че оставя децата си на грижите на някой, на когото може да се довери", заяви лейтенант Кристофър Бътлър от полицията в Атланта.

Двете момичета били обявени за изчезнали, а властите задействали специална тревога „Levi's Call" – еквивалентът на „Amber Alert" в щата Джорджия.

В понеделник полицията получила информация за местонахождението им и незабавно се отправила към жилищен комплекс. Там служителите чули бебешки плач, идващ от ремарке без прозорци, при температура около 35 градуса по Целзий.