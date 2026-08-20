Хари и Меган се завръщат във Великобритания, Чарлз III научил в последния момент

Новината изненада дори крал Чарлз III

Херцогът и херцогинята на Съсекс няма да се върнат към кралските си задължения

Американските бизнес планове на Хари и Меган пропаднаха

През юли крал Чарлз III се срещна с внуците си за първи път от 2022 г.

Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат да живеят във Великобритания този месец. Това се случва шест години след като се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ. Новината изненада дори крал Чарлз III. Монархът е научил едва в неделя, че синът му и семейството му планират да се завърнат на британска земя още този месец, съобщава "Дейли мейл".

Херцогът и херцогинята на Съсекс се завръщат за „удължен период", и се очаква Арчи и Лилибет да учат в британско училище. Двамата няма да се върнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралска резиденция.

Въпреки изненадата крал Чарлз е заявил, че приветства възможността да вижда по-често най-малкия си син и неговото семейство. Срещите между двамата през последните месеци изглежда са дали нов тласък на отношенията им, след като дълго време Хари и баща му бяха в обтегнати отношения.

Само преди месец Хари посети Чарлз в имението Highgrove в Глостършър. Принцът беше придружен от Меган и двете им деца, като това вероятно е било първото виждане на Арчи и Лилибет с дядо им от платинения юбилей на кралица Елизабет II през юни 2022 г.

След срещата Хари е описал посещението си във Великобритания като изключително позитивно. Той се почувствал „ободрен", „много щастлив" и „изпълнен с енергия".

Източници, близки до принца, твърдят, че Хари вече иска да има по-силно присъствие във Великобритания и да се връща на всеки няколко месеца. Според тях той иска „повече присъствие тук, повече пътувания обратно и по-малко съдебни драми", както и повече възможности да вижда семейството си.Чарлз изглежда е готов да приеме сина си обратно в личния си живот, но не и да променя правилата на монархията заради него.

Когато Хари и Меган се преместиха в Калифорния през 2020 г., пред тях изглеждаше да се открива впечатляващо бъдеще. Двойката разполагаше с кралски титли, световна известност и многомилионни договори. Беше съобщено за сделка с Netflix за около 100 милиона долара и договор със Spotify за 20 милиона долара.

Чрез продуцентската си компания Archewell Productions двамата трябваше да се превърнат във влиятелни фигури в Холивуд. Меган пък започна собствено преоткриване като предприемач в лайфстайл индустрията.

Шест години по-късно обаче картината изглежда различна.

Договорът със Spotify вече е история, а първоначалното споразумение с Netflix е приключило. Лайфстайл поредицата на Меган „With Love, Meghan" продължи два сезона, докато други широко рекламирани проекти се оказаха неуспешни, не привлякоха очакваната аудитория или така и не стигнаха до реализация.

Проблемите според текста не се ограничават само до телевизионните продукции. Първият съвместно продуциран игрален документален филм на двойката „Cookie Queens" е претърпял особено неудобен старт, след като през първия си уикенд в американския боксофис е бил изпреварен от компилация с интернет видеа на котки.

Меган срещна трудности и с опита си да изгради собствен лайфстайл бранд. Проектът American Riviera Orchard беше представен с голяма публичност през 2024 г., но впоследствие беше изоставен и заменен с по-краткото име As Ever.

На този фон решението на Хари и Меган да прекарват повече време във Великобритания може да се окаже значителна промяна в стратегията им.

Основната причина за завръщането, според представения текст, е свързана с децата и тяхното образование – Арчи и Лилибет се очаква да бъдат записани в английско училище. В същото време преместването идва в момент, когато редица от големите американски бизнес и медийни планове на двойката не са се реализирали по начина, по който първоначално бяха представяни.

Така завръщането във Великобритания може да се превърне в най-сериозния знак досега, че американската глава от живота на семейство Съсекс не е оправдала амбициите, с които те пристигнаха в Калифорния.

Двойката напусна Великобритания през март 2020 г., което предизвика напрежение, след като двамата многократно отправиха критики към кралското семейство и монархията.

Миналия месец семейството посети Великобритания, а крал Чарлз III се срещна с внуците си за първи път от 2022 г.