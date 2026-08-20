Руски дрон се разби в Румъния при атака срещу Украйна

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Най-малко 6 са жертвите в Киев

Най-малко шестима души са убити в Киев и областта при руски удари през нощта, съобщиха местните власти.

Петима загинаха в столицата, а още един – в Броварски район, цитирани от Укринформ. „Петима души бяха убити от противника. Други 23 души бяха ранени" при нощното нападение, съобщи в „Телеграм" Киевската градска военна администрация. Към 03:20 ч. последици са регистрирани на повече от 12 места в Дарницки, Святошински и Соломянски район – повредени са жилищни сгради, лечебно и учебно заведение.

Дрон се разби на територията на Румъния по време на руската атака срещу Украйна, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от БТА. Безпилотният апарат е паднал в ненаселен район на окръг Тулча.

Шестима цивилни загинаха, а 12 бяха ранени в Херсонска област по-рано вчера, съобщи областната прокуратура. Руската армия е атакувала региона с авиация, артилерия и дронове през целия ден на 19 август.

Повече от четири години след началото на руската инвазия ударите от двете страни се засилват и вземат все повече цивилни жертви. Властите взаимно се обвиняват, че умишлено целят цивилни, посочи АФП.