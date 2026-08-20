Тръмп обяви икономическа война на Иран

Безпрецедентна икономическа война срещу Иран обяви американският президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

На фона на задънените преговори с Техеран той предупреди държавите, които го подкрепят, че ще понесат икономически последици. „Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение", написа Тръмп в „Трут Соушъл" и добави, че страната „не се е възползвала от нея", пише от БТА

„Затова днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога срещу която и да било държава. Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб", заяви той. Всяка държава, която позволи на финансовите си институции, компании, летища или държавни структури да дават „каквато и да било спасителна помощ на Иран", ще се изправи пред „огромни икономически последици".

Иранските медии не изглеждат особено разтревожени. Агенция „Фарс" отбеляза в Телеграм, че Тръмп многократно е говорил за уж предстоящия крах на Иран и за мерки с исторически мащаби, а сегашните му думи са просто обичайна „психологическа война и пропагандна кампания".

Според агенция Тасним съобщението „не представлява ново развитие, тъй като Съединените щати от години се опитват да блокират всякакви финансови и икономически връзки с Иран". Техеран обаче „се е научил как да заобикаля тези ограничения и е станал много умел в това".