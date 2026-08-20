Уволняват шефове на държавна банка в Украйна заради корупция в канцеларията на Зеленски

Украинското правителство ще освободи председателя на надзорния съвет и главния изпълнителен директор на държавна банка заради ново разследване на антикорупционните органи, съобщи премиерът Сергий Корецки в „Телеграм", цитиран от ДПА и БТА.

Оповестените факти изискват съответна реакция и не могат да бъдат пренебрегнати, заяви той. По-рано вчера антикорупционните органи съобщиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали специална операция по схема за пране на пари за милиони долари.

Разследването е насочено и към Ирина Мудра, заместник-ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски. Той я освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина. Мудра потвърди във „Фейсбук", че сутринта в дома ѝ е бил извършен обиск, сътрудничи на разследващите и е подала оставка.

Канцеларията на Володимир Зеленски и преди е била обект на проверки. През май беше освободен и тогавашният ѝ ръководител Андрий Ермак. Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите от ЕС, докато Украйна се стреми към членство в съюза.