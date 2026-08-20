Италия удря невъзпитаните туристи с глоби до 5000 евро

В цяла Италия се отбелязва нарастващата нова форма на туризъм, при която туристите се държат неприлично и невъзпитано. Новата тенденция е резултат преди всичко от масата летовници по планини и морета, срещу които се взимат мерки и им се налагат глоби.

Рекордна глоба от 5000 евро бе връчена на шофьор, паркирал своя пикап насред защитена зона от дюни и ценна растителност край Порто Чезарео в област Пулия.

Заместник-кметът Стефано Ми обясни за РАИ 1, че шофьорът е извършил "истинско престъпление за екологично обезобразяване". Той уточни, че невъзпитаният туризъм се дължи на прекомерното желание за удобство, без туристите да се съобразяват с нищо.

Il Messaggero допълва, че масовият туризъм е увеличил възможностите за пътуване, но не и здравия разум поради пропуснати уроци по гражданско възпитание.

Има също опашки за понички от туристи по джапанки както в алпийските Доломити, така и по плажовете, превърнати в сметища, съобщава БНР.

Кметовете на засегнатите курорти и градове от Кортина до Месина се вдигнаха единодушно на борба със забрани, наредби и глоби срещу неприлично и несъответстващо за мястото облекло, срещу биваци къде ли не - даже край гробища, хранене на кой където му е удобно из улици, площади, на паметници, църковни стълбища и други неподходящи места. Глобите са от 25 до 500 евро.