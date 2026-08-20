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Нетаняху: Дадохме ясен знак на Турция с ударите в Сирия

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Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

Израел ясно предупреди Турция да не разполага военна база в Сирия, обяви премиерът на Израел Бенямин Нетаняху.

В радиоинтервю за армията той заяви, че няма да търпи постепенно турско военно укрепване на юг, защото то представлява пряка заплаха. Така косвено потвърди вчерашния удар по летището „Абу Духур" в провинция Идлиб.

Според Нетаняху Израел първо е отправил принципно послание срещу турско присъствие край Алепо, близо до турската граница. „Очевидно не са го чули, затова се погрижихме да го разберат по-ясно", каза той. Канцеларията му допълни, че многократните предупреждения към Дамаск да не допуска турско разполагане са били пренебрегнати.

Началникът на генералния щаб генерал Еял Замир посети войниците, контролиращи район в Южна Сирия, и подчерта, че армията няма да допусне каквато и да било враждебна сила да се установи по границата.

Турция, чиито отношения с Израел са силно влошени след войната в Газа, категорично отхвърли обвиненията и заяви, че няма планове за разполагане на войски. Американският посланик в Анкара Том Барак, който е и специален пратеник за Сирия, осъди ударите като ненужна ескалация. Сирийският център за наблюдение на правата на човека съобщи, че турска военна делегация наскоро е посетила летището във връзка с усилията за възстановяването му.

Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

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