Испания ще приеме 500 непридружени деца мигранти от Сеута

Около 5000 мигранти остават в Сеута след масовия наплив в края на юли, а Испания подготвя преместването на около 500 непридружени деца в континенталната част на страната.

Министърката на миграцията Елма Саис заяви пред общественото радио РНЕ, че правителството в Мадрид координира действията с администрацията на ексклава и автономните области. Най-уязвимите непълнолетни ще бъдат изведени и настанени под грижите на организации за закрила на детето. Испански медии уточняват, че планът предвижда задължително и солидарно приемане от всички региони, както и настаняване в приемни семейства. Броят от около 500 е предварителен и може да се промени.

Мярката идва след като до 80 000 души влязоха в малката испанска територия, граничеща с Мароко. Повечето скоро се върнаха, но националната полиция е установила 2168 непридружени непълнолетни и ги е предала на властите на Сеута. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка потвърди, че около 5000 мигранти все още са там.

По официални данни от морето са извадени телата на 83 души, а неправителствени организации говорят за значително над 100 загинали.