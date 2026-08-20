Новият посланик на Израел пристигна в Атина с послание за укрепване на двустранните отношения

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Новият посланик на Израел в Гърция, Пнинат Янай, пристигна официално в гръцката столица, бележейки нов етап в дипломатическите отношения между двете държави. Известният израелски експерт по наказателно право и международен анализатор наследява на поста досегашния първи дипломат Ноам Кац.

В първото си официално изявление след пристигането си, посланик Янай подчерта дълбоките връзки и стратегическото значение на съюза между Израел и Гърция. Новият посланик очерта амбициозна програма, насочена към разширяване на сътрудничеството между Израел и Гърция в ключови области като отбраната, енергетиката, технологиите, инвестициите и туризма.

Преди да поеме по пътя на дипломацията, Пнинат Янай изгражда успешна кариера в Израел като водещ адвокат по сложни наказателни дела и казуси, свързани с финансови престъпления. Тя е разпознаваемо лице в израелските медии, където редовно се изявява като политически и правен коментатор.

Янай развива и активна благотворителна дейност. Чрез своя неправителствена организация тя подпомага изграждането на сиропиталища за деца в неравностойно положение в Западна Африка. В Израел е основала правен център, който осигурява безплатна защита и юридическа подкрепа на жертви на сексуално насилие.

Номинацията за дипломатическия пост беше направена от израелския министър на външните работи Гидеон Саар, а правителството в Йерусалим одобри единодушно кандидатурата ѝ.

В специално видео, публикувано в социалните мрежи, Янай показа моменти от отпътуването си от Израел, пристигането си в Гърция и първото си протоколно посещение в гръцкото Министерство на външните работи.

„Започва ново пътуване", заяви дипломатът в първото си послание след поемането на длъжността. Видеото започва малко преди отпътуването ѝ от Израел и завършва с официалното посрещане в гръцкото външно министерство. Янай заяви, че приема новите си задължения в Атина с ентусиазъм.