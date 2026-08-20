Русия e свалила 726 украински дрона тази нощ

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Противовъздушната отбрана прехвана и унищожи тази нощ 726 украински дрона над Русия и акваториите на Черно и Азовско море, заяви руското министерството на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

„Тази нощ, от 20 ч. московско време на 19 август тази година до 08 ч. на 20 август тази година дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 726 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, Република Татарстан, а също и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

По-рано през деня Украйна съобщи за най-малко 6 убити през изминалата нощ в Киев и областта.

В сряда руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове.

Един от дроновете на Русия се разби натериторията на Румъния.