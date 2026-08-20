ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветлин Йовчев: Рискът за България се увеличава

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23418612 www.24chasa.bg

Русия e свалила 726 украински дрона тази нощ

580
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Противовъздушната отбрана прехвана и унищожи тази нощ 726 украински дрона над Русия и акваториите на Черно и Азовско море, заяви руското министерството на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА. 

„Тази нощ, от 20 ч. московско време на 19 август тази година до 08 ч. на 20 август тази година дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 726 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, Република Татарстан, а също и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

По-рано през деня Украйна съобщи за най-малко 6 убити през изминалата нощ в Киев и областта. 

В сряда руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове. 

Един от дроновете на Русия се разби натериторията на Румъния.  

СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)