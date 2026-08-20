Северна Корея има между 80 и 120 ядрени оръжия

Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени оръжия, заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бак. Това е значително повече от числото 57, което американският президент Доналд Тръмп посочи само часове по-рано.

Ан Гю-бак говори пред депутати и отказа да даде точна цифра, като подчерта, че оценката е обща.

Тръмп вчера обяви, че планира среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и определи оръжията на Пхенян като „много мощни". Коментарът му идва след като инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с Южна Корея. В публикация в социалните мрежи той написа, че ученията изпращат „напълно погрешно и враждебно" послание към държава, която според него е била „незаплашителна и уважителна", докато той е бил президент, предава БТА.