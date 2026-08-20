Северно море не е било толкова топло от 40 г.

Северно море не е било толкова топло от началото на измерванията, колкото през изминалия уикенд, сочат данни на Кралския нидерландски метеорологичен институт, цитирани от БТА. При платформата „Гуре", на 30 километра от брега при Хук ван Холанд, мястото, където Северно море се среща с изкуствения плавателен канал Ниюе Ватервег, температурата на морето се е повишила до 21,5 градуса.

Предишният температурен рекорд е от 8 август 2018 г., когато температурата на морето е достигнала 21,4 градуса, припомня телевизия Ен О Ес. Първите измервания датират от 1984 г.

Тази година в района около „Гуре" вече са регистрирани три морски горещи вълни. За такива вълни се говори, когато температурата на морската вода в продължение на поне пет последователни дни надвишава значително стойността, която обикновено се очаква за това време на годината, или е по-висока от 90 процента от всички дни.

Изключително топлото Северно море не е изключение в световен мащаб: никога досега световните океани не са били толкова топли през този период от годината, припомня телевизионният репортаж. Извън полярните райони средната температура на горния слой на морската вода през юли е била около 21 градуса, както отбеляза европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник".

Топлата морска вода води до сериозни последствия. „През следващите дванадесет месеца ще усетим това много силно и това не е радостна новина", заяви по-рано пред Ен О Ес метеорологът Роб Гроенланд от Кралския нидерландски метеорологичен институт.

През есента и зимата в Нидерландия има вероятност от изключително обилни валежи и евентуално по-силни зимни бури. На други места по света някои райони могат да бъдат засегнати от по-силни урагани.

Морският живот също страда от жегата. „Рибите мигрират към други райони, което променя екосистемите и може да създаде проблеми на хората, които разчитат на риболова", заяви пред Ен О Ес океанографът Сьорд Гроскамп от Кралския нидерландски институт за морски изследвания. „А коралите умират. Те не могат да избягат".

През последните седмици в Нидерландия бяха счупени няколко рекорда поради продължителната суша и тропическата жега. Миналата седмица това лято беше обявено за второто най-сухо от началото на измерванията през 1901 година. Никога досега не е имало толкова малко вода в река Рейн, колкото сега, а дебитът на река Маас също е нисък.

Това е свързано с глобалното затопляне. Климатичните промени увеличават вероятността и интензивността на горещите вълни, които днес са по-горещи и траят по-дълго.

През последните два века човекът е започнал да излъчва все повече парникови газове. Особено при производството на енергия, използването на изкопаеми горива води до отделянето на големи количества парникови газове. В резултат на това средната температура в световен мащаб се е повишила: средно с над 1,3 градуса Целзий за един век. Поради тези по-високи температури горещите периоди се случват по-често. Изследванията показват, че топлите периоди стават по-горещи, а сухите – по-сухи.