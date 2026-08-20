Осъдиха на доживотен затвор основателя на "Евъргранд" в Китай

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Съд в южния китайски град Шънджън осъди на доживотен затвор основателя на „Евъргранд" (Evergrande) Сюй Цзяин, известен и с кантонското си име Хуей Ка Ян, за мащабна финансова измама, предаде Франс прес, цитирани от БТА. Компанията и нейното подразделение за недвижими имоти са глобени с общо 15,82 млрд. юана (около 2 млрд. евро).

„Евъргранд", някога най-големият концерн в сектора на недвижимите имоти в Китай, се превърна в символ на продължаващата имотна криза в страната, която продължава да оказва натиск върху втората по големина икономика в света.

Компанията се възползва в продължение на години от бързата урбанизация и повишаването на жизнения стандарт в Китай. Затягането на условията за кредитиране от китайските власти с цел ограничаване на прекомерната задлъжнялост обаче доведе „Евъргранд" до неплатежоспособност през 2021 г.

Колапсът на конценра и на други компании от сектора, както и кризата на пазара на недвижими имоти, продължават да възпрепятстват икономическия растеж в Китай, чийто основен двигател дълго време беше именно този сектор, припомня АФП.

Съдът в Шънджън съобщи в китайската социална мрежа „УиЧат" (WeChat), че Сюй е осъден на доживотен затвор основно заради „мащабна финансова измама". Той е лишен доживотно и от гражданските си права, а цялото му лично имущество ще бъде конфискувано.

„На „Евъргранд" беше наложена глоба от 8,82 млрд. юана (1,12 млрд. евро), а „Евъргранд риъл естейт" (Evergrande Real Estate) беше глобена със 7 млрд. юана (890 млн. евро)", уточни съдът.

Според съда между 2016 и 2021 г. „Евъргранд" и Сюй Цзяин са нарушавали китайското законодателство чрез „продължителна и мащабна финансова измама", както и чрез действия за завишаване на стойността на активите и прикриване на задълженията на групата.

Съдът посочи още, че обвиняемите са „поели контрола над финансови институции" чрез подкупи, без да посочва кои са конкретните институции.

Други петима високопоставени ръководители на „Евъргранд" са получили присъди между 6 и 18 години затвор по различни обвинения.