Олигархът Вадим Ермолаев за атентата срещу него: Все още не знам кой иска да ме убие

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Милионерът отрече близките му да са поръчали покушението срещу него

Украинският олигарх Вадим Ермолаев все още не знае кой и защо е искал да го убие На 29 юни бомба избухва пред дома на Ермолаев в Монако. При експлозията той е тежко ранен, а пострадали са неговата приятелка и 13-годишният му син.

„За миг мислите ми спряха", разказва Ермолаев за момента на взрива. По думите му първоначално той помислил, че електронните му ключове са избухнали в ръката му. След това видял приятелката си ранена на стълбите и сина си с окървавени ръце.

„За миг мислите ми спряха. Не разбирах какво се случва", разказва той в първото си интервю след атентата срещу него.

След нападението разследващите първоначално описват извършителя като мъж с черна шапка . Три дни по-късно обаче става ясно, че заподозряната е 39-годишната украинка Анастасия Березовска – самотна майка с голяма татуировка на змия на ръката.

Березовска няма криминално досие, не е известно да е имала връзка с Ермолаев и към момента няма очевиден мотив, който да обясни нападението.

Само седмица след като властите я посочват като жената, поставила бомбата, Березовска е открита мъртва. Тялото ѝ е намерено в плитък гроб в гора край Киев.След няколко операции и лечение в болница милионерът вече е освободен. В първото си интервю след атентата той заявява, че не знае кой би могъл да стои зад нападението.

„Никога не съм имал врагове. Не съм конфликтен човек. Винаги съм се опитвал да избягвам сериозни конфликти. Не разбирам причината", казва Ермолаев пред Си Ен Ен..

Разследването продължава, а основният въпрос остава без отговор – кой стои зад бомбения атентат срещу украинския милионер в Монако.39-годишната Анастасия Березовска живеела като бежанка в германския град Хофхайм, близо до Франкфурт. Тя била разведена с първия си съпруг и разделена с втория, от когото имала седемгодишен син. Според съдебни документи през 2022 г. Березовска е завела дело срещу втория си съпруг за издръжка. Мъжът бил с 30 години по-възрастен от нея.

Освен инцидент в Украйна преди няколко години, при който след пиянски скандал не са ѝ били повдигнати обвинения, жената не е била известна на властите.

Според украински медии тя изпратила сина си в Украйна няколко седмици преди да замине за Монако.

След пристигането си в княжеството Березовска започнала да проучва района около дома на Ермолаев и да следи набелязаната жертва, твърдят властите в Монако.

Камери за видеонаблюдение са я засекли няколко пъти пред дома на бизнесмена между 26 юни – деня, в който тя навършила 39 години – и 29 юни, когато избухнала бомбата.

При разузнаването на мястото Березовска се опитвала да прикрива самоличността си. Тя носела шапка, която прикривала тъмната ѝ коса, широк суитшърт и панталони.

При един от случаите обаче жената се появила с обичайните си дрехи и без да прикрива лицето си. Тогава се виждала и отличителната ѝ татуировка на змия.

Именно тази грешка се оказала ключова за разследващите, които успели да свържат жената от записите със заподозряната за атентата.

Вадим Ермолаев живее в Монако от няколко години. Украинският бизнесмен напуснал родината си и през 2019 г. се отказал от украинското си гражданство, за да стане гражданин на Кипър.

Въпреки внимателната подготовка на нападението, разследването продължава да търси отговор на най-важния въпрос – кой е поръчал атентата срещу Ермолаев и какъв е бил мотивът.

Основният бизнес на Ермолаев е свързан с недвижими имоти, а в определен момент той е сред най-богатите хора в Украйна.

През декември 2023 г. Киев налага санкции срещу него заради твърдения, че е развивал бизнес в окупирания от Русия Крим. Ермолаев отрича обвиненията.

Името на най-големия му син Артур обаче е добре познато на украинските криминални власти. Той е арестуван в Кипър по подозрения, че е ръководил мащабна схема за телефонни измами, след което е екстрадиран в Естония.

Според съдебни документи в Естония през април Артур Ермолаев се е признал за виновен за създаването и управлението на телефонна измамна мрежа, чрез която са били откраднати около 100 милиона евро от жертви в няколко европейски държави.

Той е осъден на пет години затвор, но впоследствие сключва споразумение, според което е депортиран от Естония след само четири месеца зад решетките и плащането на глоба от 8,5 милиона евро.

Вадим Ермолаев твърди, че синът му е приел сделката, за да избегне продължителна съдебна процедура, и продължава да вярва, че Артур е невинен.

Самият милионер категорично отрича да има каквато и да било връзка с измамната мрежа.

„Дори не знам как се използва компютър, мога да работя само с телефон", казва Ермолаев .

Монакските власти от своя страна са категорични, че именно той е бил набелязаната жертва. Според разследването Березовска е следила Ермолаев в продължение на дни и е проучвала дома му преди атентата.

Ермолаев отхвърля и друга версия – че някой от собственото му семейство може да е поръчал нападението.

„Това всъщност ми се стори почти смешно", казва той, като обяснява, че голяма част от богатството му вече е регистрирана на името на други членове на семейството.

По думите му подобен сценарий е „изключен".