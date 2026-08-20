Зеленски: Русия засилва употребата на балистични ракети при масирани удари по Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 20 август, че Русия засилва употребата на балистични ракети и ескалира въздушните атаки срещу Украйна. Изявлението му дойде след масиран нощен ракетно-дронов удар, при който по данни на украинските власти са загинали най-малко 13 души, а десетки са били ранени.

„Докато Москва залага на балистични ракети и ескалация, светът не винаги реагира адекватно на такива атаки", написа Зеленски в „Телеграм". Той отново призова международните партньори на Украйна да предоставят допълнителни средства за противовъздушна и противоракетна отбрана.

По думите на президента 12 души са загинали в Киев, а още един – в Киевска област. Атаката е засегнала различни части на столицата, като са нанесени щети по жилищни сгради, училище и детска болница, съобщиха украинските власти.

Зеленски определи удара като масиран и заяви, че руските сили са комбинирали балистични и крилати ракети с голям брой ударни дронове. Според актуалните данни атаката е била насочена основно срещу Киев и региона около столицата. Украинските военновъздушни сили съобщават за използването на десетки ракети и около 170 ударни дрона.

Русия от своя страна заяви, че при ударите са били поразени обекти, свързани с украинското военно производство, включително предприятия за компоненти за дронове, склад и логистичен център. Украинските власти обаче съобщават и за поражения върху цивилна инфраструктура, пише БТА.

Зеленски посочи още, че руски удари са засегнали газова инфраструктура в Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Атаката е поредната от серията масирани руски въздушни удари през август, при които балистичните ракети заемат все по-значимо място. Reuters отбелязва, че недостигът на ракети за противовъздушна отбрана оставя Украйна особено уязвима при подобни атаки.

Засилването на руските ракетни атаки се случва на фона на продължаващите украински призиви към съюзниците за допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи, включително за системите Patriot.