Румъния вдигнала F-18 и хеликоптер заради дрона, разбил се в Украйна

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния през нощта и по-късно се е разбил в ненаселен район в окръг Тулча. Няма данни за жертви или материални щети, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Радарната система на румънското военно министерство е засякла около 02:23 ч. група въздушни цели в близост до границата с Украйна. В отговор са били вдигнати по тревога два изтребителя F-18 на испанските Военновъздушни и космически сили, които изпълняват мисия по засилена охрана на въздушното пространство на Румъния. Във въздуха е изпратен и румънски хеликоптер IAR-330 SOCAT за наблюдение на ситуацията.

По данни на румънското Министерство на отбраната дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство на около 13 километра източно от Галац. В 03:24 ч. екипажът на хеликоптера е установил, че летателният апарат се е разбил на около 4 километра североизточно от село Гринду, окръг Тулча, в ненаселен район.

След падането е възникнал пожар, който е изгаснал сам. Не са съобщени пострадали хора или материални щети.

На мястото е изпратен военен екип, който да обезопаси района и да извърши необходимите проверки. Въздушната тревога е отменена в 03:52 ч.

Жителите на окръг Тулча междувременно са получили предупредително съобщение чрез системата RO-Alert, пише БТА.

Инцидентът е станал на фона на продължаващите руски атаки с дронове срещу обекти в Украйна в близост до румънската граница. Румънското Министерство на отбраната регулярно вдига изтребители и изпраща хеликоптери за наблюдение при засичане на въздушни цели в района. При подобни случаи през последните месеци са издавани и предупреждения към населението в Тулча.

Румънските власти не посочват в съобщението си произхода на дрона, който се е разбил край Гринду. Затова не може категорично да се твърди, че летателният апарат е руски, въпреки че инцидентът е свързан по време и място с руските атаки срещу Украйна.