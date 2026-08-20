Европа отново говори за тютюневата регулация: над 42 000 участия във втората консултация на ЕК

82 000 становища събра първата – проведена за един месец по-рано през годината

С масово участие за няколко месеца със стотици хиляди мнения гражданите на ЕС дадоха недвусмислени знаци на Европейската комисия относно регулирането на тютюневите и никотиновите изделия. Те искат Брюксел да чуе техния глас - огромното мнозинство срещу свръхрегулациите. С краят на общественото допитване в двете фази се слага край на процес, който има за цел оформянето на решение на ЕК дали е нужна, кога и как промяна на европейските правила за тютюневия сектор, пишат европейските медии.

Тези две консултации се проведоха на фона на напредналите вече повече от година преговори между държавите-членки относно фискалната регулация в сектора - Директивата за акцизното облагане на тютюна, която е от 2011 година и се очаква приключване в следващите месеци, така че да изпреварят прегледа на продуктовата Директива за тютюневите изделия от 2014 година.

Втората консултация, стартирала на 22 май 2026 г., приключи в петък, 14 август. Тя съдържаше подробен въпросник като част от оценката относно преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия.

Брюксел ще трябва да превърне получените становища в анализ и оценка на въздействието. Един от основните въпроси пред Комисията е как бъдещите правила да се съобразят с целите за защита на здравето, с научната обосновка за по-ясно разграничаване на вредите от горимите цигари от негоримите продукти според съответните им рискови профили, с рисковете от незаконната търговия и с редица национални особености.

Организациите и защитниците в областта на общественото здраве изразяват опасения относно увеличената употреба сред младите хора и бързото развитие на негоримите алтернативни на цигарите продукти. Болшинството от научните организации, търговски и бизнес асоциации, също споделят съображения за употребата в ранна възраст, но твърдят, че регулацията трябва да отчита разликите между продуктите и ролята на алтернативите за милионите възрастни пушачи, които не се отказват и е твърде вероятно да продължават да пушат цигари.

Аргументът им е рационален: регулацията няма да бъде научно издържана, ако третира продукти с различен рисков профил като равностойни, защото тези, които не горят, са възможното средство да се намали вредата от тютюнопушенето.

Д-р Фернандо Буено от THR Platform формулира този аргумент директно пред EU Reporter: „Приравняването на всички никотинови и тютюневи продукти пренебрегва един основен факт: горенето причинява по-голямата част от вредата от тютюнопушенето. Науката трябва да бъде в сърцевината на регулирането на тютюна.“

Според него Европейската комисия има „златна възможност“ да се справи с тютюнопушенето, но и ангажимент да отчита научните доказателства. Повече от 100 международни експерти, позоваващи се на 130 научни публикации, са призовали Брюксел да отчете различните нива на риск при отделните продукти.

Основният въпрос – какво причинява основната вреда при тютюнопушенето – присъства и в позицията на проф. Рикардо Полоса от Университета в Катания, Италия. Според него бъдещото законодателство трябва да започне с ясно разграничение между дима от горимите цигари и продуктите без горене и без дим. „Приоритетът на общественото здраве трябва да остане намаляването на заболяванията и смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето“, казва Полоса, като подчертава, че „по-голямата част от вредата, свързана с тютюна, произтича от горенето“.

Той обръща внимание и на един друг проблем – начина, по който рискът се комуникира към пушачите на цигари и потребителите на други продукти. Според него много от тях получават погрешна информация, че вейпингът или други продукти без горене са толкова вредни, колкото цигарите, или дори по-вредни. От тази гледна точка бъдещата регулация трябва едновременно да осигурява точна информация за относителния риск, но и да гарантира предпазване на младите хора и непушачите от започване на употреба.

Шведският успех със само 5% тютюнопушене, който Брюксел трудно може да пренебрегне

Норвежкият изследовател Карл Е. Лунд, който работи в областта на контрола върху тютюна от четири десетилетия, поставя проблема още по-категорично, пише brusselssignal.eu. Според него основният въпрос пред европейските политици не трябва да бъде дали всяка употреба на никотин може да бъде премахната, а дали хората, които не искат или не могат да спрат да пушат, могат да бъдат пренасочени в посока далеч от горимите цигари.

Лунд посочва Норвегия и особено Швеция като примери за държави, които комбинират традиционни политики за контрол върху тютюна с по-благоприятна регулация за алтернативни тютюневи и никотинови продукти за орална употреба – снус и никотинови паучове.

„Снусът не само се конкурира с цигарите на никотиновия пазар, но вече до голяма степен е изместил цигарите“, казва той пред изданието. Швеция е изградила отделен подход към различните категории продукти, а Лунд вижда именно тук важен урок за ЕС.

„В Скандинавия, и особено в Швеция, властите следват принципа на пропорционално на риска регулиране на продукти.“

Неговият аргумент става още по-остър, когато говори за резултатите от традиционната политика за контрол върху тютюна в ЕС.

„След 60 години предупреждения, кампании, увеличаване на данъчното облагане, по-строги ограничения върху поведението, денормализиране и стигматизиране на пушачите, вие в ЕС все още имате 90–100 милиона пушачи.“

И заключава:„Според мен е неетично да се налагат забрани и бариери пред най-малко опасните никотинови продукти, докато в същото време цигарите продължават да се продават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.“

Критика идва от експерт от сферата на публичните политики

Антониос Несторас от European Policy Information Centre (EPIC) предупреждава, че Брюксел рискува да стигне до решения, при които различните продукти се поставят под един знаменател, а икономическите и пазарните последици остават на заден план.

„Когато доказателствата се използват избирателно, връзката между данъчното облагане и незаконната търговия се пренебрегва, а продукти с фундаментално различни рискови профили се третират така, сякаш са идентични, политиката в областта на общественото здраве рискува да отстъпи място на идеологията.“

Според него лошо калибрираните политики могат да имат обратен ефект – да запазят пушенето на цигари, да стимулират незаконния пазар, да намалят бюджетните приходи и да ограничат потребителския избор, без непременно да постигнат планираните здравни резултати.

„Въпросът сега е дали Комисията ще се вслуша и ще отрази доказателствата в своите предложения. В крайна сметка това е политически избор“, заключава Несторас.

Не само учени – търговците предупреждават за нелегалния пазар

Към критиките се присъединяват и представители на европейските търговци. Мигел Анхел Мартинес, президент на Европейската конфедерация на търговците на тютюневи изделия (CEDT), поставя под съмнение дали въпросникът на Комисията е успял да улови практическите последствия от бъдещите правила за законния пазар.

„Непропорционалните мерки рискуват да подкопаят позициите на търговците, които спазват правилата, в полза на незаконните канали“, предупреждава той.

Това е един от въпросите, които вероятно ще придобиват все по-голяма тежест в следващия етап от дебата. Ако ценовите, продуктовите или рекламните ограничения станат прекалено строги, ще намалее ли действително потреблението – или част от него просто ще се премести извън легалния и контролиран пазар?

Но другата страна на дебата също има силен аргумент: младите хора

Поддръжниците на по-строгия подход не приемат тезата, че регулацията трябва да се концентрира основно върху различията в риска.

Европейската гражданска мрежа Contre-Feu настоява бъдещата ревизия да допринесе конкретно за целта на ЕС за „поколение без тютюн до 2040 г.“. Организацията иска по-строги ограничения върху новите никотинови продукти, по-голяма свобода за националните власти да въвеждат ограничения и пълна забрана на рекламата, включително дигаталния маркетинга чрез инфлуенсъри, които практики съществуват в редица страни на ЕС.

В основата на тази позиция стои опасението, че новите продукти, ароматите, дизайнът и дигиталният маркетинг могат да привлекат млади хора, които никога не са пушили.

Самата Европейска комисия също поставя защитата на младите хора сред основните аргументи за необходимостта от промяна. Според оценката ѝ настоящите правила са допринесли за намаляване на пушенето и свързаната с него смъртност, но пазарът е „дълбоко променен“, а електронните цигари, нагреваемите изделия и никотиновите паучове се разпространяват все по-широко сред младите.

Европейският комисар по здравеопазването Оливер Вархе формулира задачата така: „Нашите правила трябва да бъдат в крак с днешния пазар“, като сред целите поставя и „защитата на младите хора от нови форми на зависимост“.

Точно тук се намира и най-трудният баланс: как да бъде ограничено започването на употреба сред непушачи и непълнолетните, без едновременно с това да се премахват възможностите за пълнолетните пушачи, които не могат да се откажат напълно, да преминат към продукти без горене.

Спор и за самата консултация

Част от участниците в общестената консултация поставят под въпрос и начина, по който Европейската комисия е формулирала въпросите в самото допитване и прозрачността в отчитането на становищата.

Проф. Полоса определя въпросника като „ненужно сложен“ и изразява притеснения за „качеството и прозрачността на процеса на консултация“.

Според него на места въпросите насочват участниците към предварително определени категории и варианти на политики, без да оставят достатъчно пространство за представяне на научните различия между продуктовите категории.

Подобна критика идва и от земеделския сектор. Европейската организация на тютюнопроизводителите UNITAB Europe определя консултацията като „важен канал“ за изразяване на позиции, но смята, че въпросникът не е успял да улови достатъчно добре „реалностите, предизвикателствата и спецификите на земеделския сектор“.

Какво ще направи Брюксел с всички стотици хиляди становища?

Действащата Директива за тютюневите изделия беше приета през 2014 г. и се прилага в ЕС от 2016 г. Оттогава пазарът се промени фундаментално. Електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия, никотиновите паучове и други продукти без горене вече са част от реалността, която предишната регулаторна рамка не е могла напълно да предвиди. В този период, Европейската Комисия отчита реален спад на тютюнопушенето като успех на действащата в ЕС Директива.

Европейската Комисия ще трябва да реши целесъобразна ли е и своевременна ли е ревизия на Директивата.

Никой от заинтересованите страни в този дебат не оспорва необходимостта децата и непушачите да бъдат защитени. Истинската разделителна линия е друга: трябва ли една политика, предназначена да защити здравето, да изключи политиката за намаляване на вредата от тютюнопушенето и да третира цигарите и продуктите без горене като практически еднакъв регулаторен проблем?

Консултацията вече приключи. Въпросът сега е каква част от чутото Европейската комисия действително ще превърне в бъдещи предложения.

Зад този дебат стоят над 82 000 становища в първата и 42 000 във втората обществена консултация - граждани, учени и изследователи, бизнес, неправителствени организации и представители на различни сектори от държави в ЕС. Различни като интереси и гледни точки, но обединени около едно ключово послание: Ако ЕС има нужда от нова регулация, то тя трябва да прави разлика между различните нива на риск, да отчита науката и да предвиди реалните последици от решенията си.