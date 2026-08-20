Топенето на ледовете привлече най-големите китове във водите на Гренландия

Морският лед край Източна Гренландия се отдръпва, а това променя местообитанията на китовете. Според дългогодишно изследване, цитирано от Би Би Си, топенето на леда позволява на най-едрите видове китове да навлизат в райони, до които преди не са имали достъп.

Учените са регистрирали и заснели на видео стотици от най-големите представители на вида, включително гърбати, малки ивичести китове и финвали, които се хранят през лятото в освободените от лед води по крайбрежието.

Изследването е публикувано в научното списание Frontiers in Marine Science. Исторически погледнато, нито един от тези морски бозайници не се е срещал в Гренландия, тъй като достъпът им до крайбрежните води е бил блокиран от леда. Сега, след като климатичните промени затоплят морето и топят този лед, те са се адаптирали.

Учените описват резултата като сезонно арктическо „безумно надпреварване за храна" - част от мащабна промяна в екологичното състояние на океанската среда по протежение на Източна Гренландия.

Промяната е поразителна: експедициите с кораби в региона не регистрират нито един гърбат кит до 2006 г. Само година по-късно са забелязани седем екземпляра, а до 2024 г. наблюденията от плавателни съдове вече достигат 150. През лятото на 2015 и 2024 г. изследователите провеждат и първите систематични въздушни проучвания на беззъби китове край бреговете на Източна Гренландия - група, която включва финвали, малки ивичести и гърбати китове.

Изследователите комбинират събраните данни с маршрутите на 15 кита със сателитни предаватели и със свидетелства на местни ловци от племето инуити. Всичко това изгражда пълната картина на процеса, който ръководителят на проучването проф. Мадс Петер Хайде-Йоргенсен определя като „мащабна промяна в екологичното състояние". По оценки на учените само през лятото на 2024 г. Гренландско море е било посетено от около 4000 гърбати кита, 6000 финвала и 6000 малки ивичести кита.

Пред Би Би Си проф. Хайде-Йоргенсен от Гренландския институт за природни ресурси коментира, че трансформациите в региона са може би най-радикалните, наблюдавани където и да е в субарктическия пояс. Този обрат е продиктуван от повишаващите се температури на морската вода и изобилието от храна. Едрите бозайници очевидно са привлечени от пасажите риба, които навлизат в затоплящите се акватории на Източна Гренландия. Изчисленията на екипа сочат, че по време на летния сезон за хранене трите вида китове консумират колосалните 800 000 тона риба и крил.

От изследването не става ясно дали настоящата тенденция отразява цялостно увеличение в популациите на тези едри бозайници, или е просто преразпределение от други акватории. Други експерти изразиха безпокойство, че данните загатват за масов прилив на животни от Западна Гренландия. Това е чувствителна тема за страната, където уловът на китове все още е разрешен.

Учените все пак подчертават, че констатациите им доказват способността на тези адаптивни беззъби китове да се приспособяват и дори да извличат полза от новата ситуация. За разлика от тях обаче, други арктически представители се намират в сериозна беда, обяснява проф. Хайде-Йоргенсен. Животни като нарвалите и белугите са принудени да споделят традиционните си местообитания с прииждащите обитатели или дори са напълно измествани от тях.

„За едни видове климатичните промени не са непременно проблем - те разкриват пред тях нови възможности, но за други това означава необратима загуба на жизнената им среда", обобщава ученият.