Атаките в Черно море ограничават износа на зърно от Русия и Украйна и повишават цените на пшеницата

Засилващите се атаки срещу пристанища, кораби и зърнена инфраструктура в Черно море сериозно затрудняват износа на зърно от Русия и Украйна и създават нов натиск върху световните пазари. Пшеницата поскъпва, а големите вносители търсят алтернативни доставки от по-далечни пазари, съобщи Reuters.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха взаимните атаки по инфраструктурата, свързана с морския транспорт. В резултат са спрени или забавени товарни операции, а част от корабособствениците избягват пристанищата в региона заради нарасналите рискове. Според Reuters фючърсите на пшеницата в Чикаго са се повишили с над 17% от началото на юли.

Украйна е особено засегната, тъй като пристанищата около Одеса са основен канал за износа на селскостопанската ѝ продукция. През юли украинските власти са регистрирали 35 атаки срещу кораби в пристанища, 22 срещу плавателни съдове в морето и 67 удара по пристанищна инфраструктура. В резултат морският износ е бил сериозно ограничен.

Украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви по-рано през август, че железопътният транспорт, автомобилните превози и маршрутите по река Дунав могат да осигурят само около половината от капацитета, който преди е минавал през черноморските пристанища. Допълнителните разходи за алтернативните маршрути се оценяват на около 45–50 долара на тон.

Русия също изпитва затруднения. Украински атаки доведоха до временно спиране на работата на терминали в Новоросийск, докато товарните операции в други руски черноморски пристанища продължават с по-ниски темпове. Това засяга износа на Русия, която е най-големият износител на пшеница в света.

Нарушаването на доставките увеличава риска за държавите, които разчитат в голяма степен на руско и украинско зърно. Египет например е внесъл повече от 82% от пшеницата си от Русия и Украйна през първата половина на 2026 г., сочат данни, цитирани от Reuters. В Азия вносители вече се опасяват от забавяне на доставки, договорени за периода юли–септември, пише БТА.

Алтернативните доставчици могат да компенсират част от недостига, но на по-висока цена. Reuters посочва, че австралийската пшеница се предлага за около 315–320 долара на тон с доставка до Азия, докато цените на част от черноморските доставки са около 260–280 долара на тон.

На този фон Украйна предложи чрез посредник на Русия взаимно прекратяване на атаките срещу цивилни цели в Черно море. Москва обаче отхвърли идеята за подобно примирие, а двете страни продължават да се обвиняват взаимно за атаките срещу търговското корабоплаване.

Засега по-добрите реколти в някои региони и наличните световни запаси ограничават непосредствения риск от недостиг. Продължителното прекъсване на черноморския износ обаче може да доведе до още по-високи цени и да увеличи натиска върху държавите, зависими от внос на зърно.