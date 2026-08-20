Турция реагира на гръцките планове за ВЕИ в спорни райони на Егейско море

Турция заяви, че новата гръцка пространствена рамка за възобновяемите енергийни източници няма да има правни последици за Анкара по спорните въпроси в Егейско море. Позицията беше изразена от говорителя на турското външно министерство Йонджю Кечели, ден след като рамката влезе в сила в Гърция.

Новата специална пространствена рамка на Гърция определя правила за разполагането на проекти за възобновяема енергия и съоръжения за съхранение на енергия. Тя обхваща и морски райони в Егейско море. Според Кечели обаче документът, както и други подобни гръцки инициативи, няма да промени турската правна позиция по въпросите, по които двете страни имат разногласия.

„Тази и подобни инициативи няма да повлияят на правната позиция на Турция по въпросите на Егейско море", заяви Кечели в публикация в „Екс". Той посочи също, че Анкара смята за необходимо да се избягват едностранни действия в затворени или полузатворени морета като Егейско и Средиземно море.

Турското външно министерство подчерта, че международното морско право насърчава сътрудничеството между държавите, които имат излаз на такива морета. Кечели заяви, че Турция остава готова за сътрудничество с Гърция и припомни позицията на Анкара за решаване на двустранните въпроси въз основа на международното право, справедливостта и добросъседските отношения.

Реакцията е поредният епизод в дългогодишните разногласия между Анкара и Атина за статута на определени райони и географски образувания в Егейско море. Турция оспорва част от гръцките действия в райони, чийто статут според Анкара не е окончателно уреден с международни договори. Гръцката страна от своя страна разглежда рамката като част от националното си пространствено и енергийно планиране.

Спорът около рамката за възобновяемата енергия идва само седмици след друга реакция на Анкара срещу гръцка пространствена инициатива. На 7 август Турция заяви, че и новата гръцка специална пространствена рамка за туризма, която също обхваща Егейско море, няма да има правни последици за турската позиция, пише БТА.

Двете държави са съюзници в НАТО, но продължават да имат редица нерешени спорове в Егейско море, включително относно морските граници, въздушното пространство и статута на някои острови и други географски образувания. Въпросите периодично предизвикват дипломатическо напрежение между Анкара и Атина.