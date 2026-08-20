Израел предупреди Ердоган: Турция се въвлича в опасни авантюри в Сирия

Израелският министър на отбраната Израел Кац обвини турския президент Реджеп Ердоган, че „въвлича Турция в опасни авантюри" в Сирия. Изявлението му идва след израелските въздушни удари по авиобазата „Абу ад Духур" в северозападна Сирия и на фона на нарастващото напрежение между Израел и Турция заради военното присъствие на двете страни в Сирия.

Кац заяви в публикация в социалната мрежа „Екс", че Израел няма да позволи на „никого да застраши сигурността му". Реакцията му последва ударите по базата във вторник, които Израел обясни с опасения, че Сирия е на път да допусне турски военнослужещи в обекта в нарушение на договорено със страната статукво по въпросите на сигурността.

Израелските сили нанесоха осем удара по пистата и складови съоръжения на авиобазата „Абу ад Духур", съобщиха сирийски държавни медии. Не са били съобщени жертви. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че преди атаката Сирия е била предупредена да не допуска турско военно присъствие в базата.

Дамаск отхвърля израелската версия. Сирийският външен министър Асад аш Шибани заяви, че няма планове за изграждане на турска военна база или за постоянно разполагане на турски сили в „Абу ад Духур". По думите му обектът се възстановява за нуждите на сирийските военновъздушни сили. Той потвърди, че турски военни са посещавали базата във връзка с обучение и военно сътрудничество, но отрече да има турско военно натрупване там.

Анкара също категорично отхвърли твърденията на Израел, определяйки ги като „несъстоятелни". Турското правителство обвини Израел, че използва тези твърдения, за да оправдае удари, нарушаващи суверенитета и териториалната цялост на Сирия. Турция заяви, че ще продължи да си сътрудничи със сирийските власти за стабилизирането на страната.

Турция е един от основните международни поддръжници на сирийския президент Ахмед аш Шараа. Анкара подпомага новите сирийски власти с военно обучение, дипломатическа подкрепа и съдействие при възстановяването на държавните институции. Междувременно Израел продължава да разглежда действията на новите сирийски власти и на регионалните им партньори като потенциална заплаха за сигурността си, пише БТА.

Напрежението между Израел и Турция се засили след падането на режима на Башар Асад през 2024 г. и установяването на новата власт в Дамаск. Двете държави поддържат военно присъствие и интереси в Сирия, което увеличава риска от пряк сблъсък или инцидент между техните сили. През последната година Израел и Турция са създали канал за комуникация, предназначен да предотвратява подобни инциденти.

Съединените щати се опитват да ограничат напрежението. Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп за Сирия Том Барак заяви, че Вашингтон работи по механизъм за предотвратяване на конфликти между Израел, Турция и Сирия. Целта е да бъде създаден по-надежден канал за комуникация и обмен на информация, който да намали риска от военни инциденти.

Последните събития показват, че Сирия се превръща във все по-чувствителна точка в отношенията между Анкара и Йерусалим, като военното сътрудничество между Турция и новите сирийски власти е един от основните източници на напрежение.