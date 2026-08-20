Принц Уилям може да бъде принуден да се помири с Хари

Принц Уилям е изправен пред ново сериозно изпитание, след като принц Хари и Меган Маркъл са решили да се завърнат да живеят във Великобритания. Според кралски източници изненадващият ход е разгневил принца на Уелс и може да го постави под още по-силен натиск да се помири с отчуждения си брат, съобщава "Дейли мейл".

Хари и Меган ще се установят в резиденция извън Лондон, като ще останат частни лица и неработещи членове на кралското семейство. Те няма да получат договореност за „половин кралски" статут, въпреки че според близки до двореца съществуват опасения, че двойката може да се опита да създаде подобна роля около себе си.

За Уилям завръщането е особено неудобно. Отношенията между двамата братя са дълбоко разклатени, а Хари многократно отправяше публични обвинения към Уилям, съпругата му Кейт и останалите членове на кралското семейство след напускането на Великобритания през 2020 г.

Бившият кралски кореспондент на BBC Питър Хънт предупреждава, че завръщането на Съсекс може да създаде „две съперничещи си дворове" – около бъдещия крал Уилям и около Хари.

По думите му присъствието на Хари във Великобритания ще направи много по-трудно за Уилям да избегне помирение с брат си. Именно това според кралски източници може да е една от най-сериозните последици от завръщането.

Уилям и Хари бяха видени за последно заедно публично след смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г. Оттогава отношенията им остават дистанцирани, въпреки отделните опити за контакт между Хари и баща му крал Чарлз.

Самият Чарлз е бил изненадан от решението на Хари и Меган и е научил за него само три дни преди обявяването му. Хари също не е споменал плановете си за завръщане по време на срещата с баща си преди около шест седмици.

На този фон Уилям може да се окаже в особено сложна позиция. От една страна, като бъдещ крал той ще трябва да защитава стабилността и единството на монархията. От друга – завръщането на брат му поставя на дневен ред конфликт, който години наред оставаше извън непосредственото пространство на кралското семейство.

Ситуацията се усложнява и от общественото отношение към Хари и Меган. Според цитираното проучване на YouGov само 33% от британците имат положително мнение за Хари, докато 58% го оценяват негативно.

Образователният министър Люси Пауъл вече изрази надежда, че завръщането на Съсекс ще бъде част от „по-голямо помирение" в кралското семейство.

За Уилям обаче това може да означава не просто семейна среща, а нова битка за граници, влияние и бъдещето на монархията.