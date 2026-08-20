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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23419794 www.24chasa.bg

Над 30 земетресения за едно денонощие в Турция

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Истанбул беше разтърсен от необичайно активна серия земетресения в рамките на 24 часа. Турските власти са регистрирали 32 труса в Мраморно море край града, съобщава turkiyetoday.

По данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) земетресенията са били с магнитуд между 1,1 и 3,2.

Най-силният трус е регистриран в сряда в 17:43 часа местно време и е бил с магнитуд 3,2. След него сеизмичната активност се е засилила, като в следващите часове са отчетени още няколко труса с магнитуд над 2.

Активността е продължила и през нощта. Само между полунощ и 8:18 часа в четвъртък са регистрирани още 21 земетресения. Сред тях са няколко труса с магнитуд 2,5, както и два по-силни – 2,8 и 2,9.

Повечето земетресения са били на дълбочина между 7 и 17 километра.

Властите продължават да следят ситуацията, след като през последните часове са регистрирани и множество по-слаби микро трусове.

Няма съобщения за жертви, ранени или материални щети.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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