Американската служба за борба с наркотиците се включи в разследването на смъртта на Хейдън Пенетиър

Американската Агенция за борба с наркотиците (DEA) се присъедини към разследването на смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър, съобщава Си Ен Ен.

36-годишната Пенетиър, позната с ролите си в сериалите „Heroes" и „Nashville", почина на 16 август в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Актрисата е била открита в безсъзнание и в състояние на сърдечен арест. Медиците са направили опит да я реанимират, но без успех.

Властите все още не са установили официалната причина за смъртта. Аутопсията не е показала следи от травми, които да са допринесли за смъртта, а резултатите от токсикологичните изследвания се очакват. Те могат да отнемат седмици.

Разследването придоби ново измерение, след като DEA се включи в случая. Според полицейския доклад приятелят на Пенетиър Брайън Хикърсън и брат му са подали сигнал на 911, след като я открили в безпомощно състояние. Хикърсън е показал на полицията и торба с лекарства, принадлежала на актрисата.

В аудиозапис от диспечерската служба се споменава възможно предозиране, но властите не са потвърдили, тази информация. Причината за смъртта остава официално неустановена.

Пенетиър започва кариерата си като дете и се превръща в звезда с ролята на Клеър Бенет в „Heroes". По-късно получава признание и за ролята си на Джулиет Барнс в „Nashville". През последните години тя открито говори за личните си трудности и зависимостите, с които се е борила.

Смъртта ѝ предизвика силна реакция в Холивуд. Бившият ѝ партньор и баща на дъщеря ѝ, украинският боксьор Владимир Кличко, също изрази скръбта си след новината за кончината ѝ.

Разследването продължава, а окончателното заключение за причината и начина на смъртта ще бъде направено след приключването на необходимите изследвания.