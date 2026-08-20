Румъния унищожи морски дрон с експлозив край газовия проект Нептун Дийп в Черно море

Румънските въоръжени сили са унищожили морски дрон, натоварен с експлозив, в района на газовия проект Neptun Deep в Черно море. Дронът е бил неутрализиран с бордовото оръдие на румънски изтребител F-16, съобщи министърът на националната отбрана Раду Мируца.

По информация на румънското военно ведомство дронът е бил забелязан сутринта на 20 август на няколкостотин метра от зоната, в която се извършват дейности по добива на природен газ в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния. Районът се намира на около 80 мили (128 километра) източно от Констанца.

След получаването на сигнала е бил създаден команден център към Министерството на националната отбрана. В рамките на предприетите мерки за реакция във въздуха са били вдигнати два румънски изтребителя F-16. Според съобщението на министъра е било взето решение дронът да бъде унищожен, за да бъдат защитени хората, работещи в района, и критичната инфраструктура.

Мируца посочва също, че чрез установения наскоро канал за пряка комуникация с Украйна румънската страна е получила официално потвърждение, че дронът не е украински. Към момента това е потвърденото от официалните власти относно произхода му.

Инцидентът се случва на фона на зачестили случаи с безпилотни апарати в румънската изключителна икономическа зона на Черно море. На 11 август румънски военни водолази унищожиха контролирано две безпилотни системи тип Gerbera, открити в близост до Neptun Deep. Тогава украинската страна също потвърди, че системите не са нейни.

На следващия ден началникът на румънските Военноморски сили Михай Панайт заяви, че откритите край Neptun Deep дронове са с руски произход. Това обстоятелство обаче не позволява автоматично да бъде определен произходът на дрона, унищожен на 20 август, без допълнително официално потвърждение, пише БТА.

Новият инцидент подчертава рисковете за морската инфраструктура на Румъния, произтичащи от продължаващата война в Украйна и разпространението на безпилотни системи в Черно море.