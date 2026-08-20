Русия твърди, че е превзела още две села в Донецка област

Руското министерство на отбраната заяви на 20 август, че руските сили са установили контрол над още две населени места в украинската Донецка област – Матяшево и Николайполие. Информацията е разпространена от руското ведомство и цитирана от руската държавна информационна агенция ТАСС.

Към момента твърдението не е потвърдено по независим път. Украинската страна не е потвърдила загубата на двете населени места.

Матяшево се намира в района на Добропиля, в северната част на Донецка област. Районът има значение заради близостта си до фронтовата линия и до направленията, по които руските сили се опитват да разширят настъплението си западно от Покровск.

Русия съобщава за бойни действия около Матяшево от известно време. В свои предишни сводки руското министерство на отбраната е посочвало населеното място сред районите, в които са били нанесени удари по украински позиции.

Николайполие се намира южно от Дружковка и западно от Константиновка, в район, който е част от едно от основните направления на руското настъпление в Донецка област. Москва вече е обявявала превземането на други населени места в района, включително Новониколаевка на 13 август.

Същевременно независимите оценки на бойната обстановка показват, че руските сили продължават настъпателните действия в направленията към Добропиля и Покровск, но потвърждаването на конкретни териториални придобивки остава затруднено. Анализ на Institute for the Study of War например отбелязва случаи, при които руското министерство на отбраната е обявявало превземане на населени места, без това да съответства на независимо установената линия на фронта, пише БТА.

Затова към момента информацията за Матяшево и Николайполие следва да бъде представяна като руско твърдение за установен контрол, а не като окончателно потвърден факт.

Развитието е част от продължаващите руски настъпателни операции в Донецка област. Москва твърди, че постепенно разширява контролираната от нея територия в региона, докато украинската страна продължава да оказва съпротива по различните участъци на фронта.