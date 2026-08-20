Ван И в Сеул: За намаляване на напрежението на Корейския полуостров трябва да се търсят причините за конфликта

Китайският външен министър Ван И заяви в Сеул, че за трайно намаляване на напрежението на Корейския полуостров трябва да бъдат адресирани причините, които според Пекин стоят в основата на конфликта. Той призова САЩ да променят политиката си спрямо Северна Корея и всички страни да работят за възобновяване на диалога и възстановяване на взаимното доверие.

Ван И направи изявлението по време на среща с южнокорейския съветник по националната сигурност Уи Сун-лак. Китайският дипломат изрази надежда, че Корейският полуостров ще се насочи към мирно съвместно съществуване между Северна и Южна Корея и в крайна сметка към траен мир и стабилност.

Позицията на Пекин е, че американската политика към Пхенян е сред основните фактори за напрежението. Това е китайска дипломатическа оценка, а не независимо установен факт. Съединените щати от своя страна поддържат позицията, че военните им ангажименти и съвместните учения с Южна Корея са свързани с отбраната и необходимостта от поддържане на готовността на съюзниците.

По време на посещението си Ван И призова Южна Корея да следва по-независима външна политика и да не се включва в противопоставяне между блокове. По думите му Сеул трябва да развива отношенията си както с Китай, така и със САЩ, без тези отношения да бъдат поставяни непременно в противоречие едни с други.

Посещението на китайския външен министър се провежда на фона на нови сигнали за възможно дипломатическо раздвижване около Северна Корея. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно тази година. Междувременно САЩ и Южна Корея се договориха да съкратят продължителността на ежегодните си военни учения Ulchi Freedom Shield и да ограничат част от полевата подготовка след разпореждане на Тръмп за намаляване на американското участие.

Южнокорейският президент И Дже-мьон също настоява за възобновяване на диалога със Северна Корея. На 15 август той призова за разговори, насочени към мирно съвместно съществуване, и предложи постепенно изграждане на мирен режим, който да замени продължаващото от Корейската война примирие.

В разговорите си с южнокорейското ръководство Ван И постави акцент и върху двустранните отношения между Пекин и Сеул. Той заяви, че отношенията са се възстановили и се развиват положително, като призова Южна Корея да продължи с прагматична политика към Китай. Пекин също така настоява за ускоряване на преговорите по втората фаза на споразумението за свободна търговия между двете страни, пише БТА.

Посещението на Ван И в Южна Корея на 19 и 20 август е първото му официално посещение в страната от пет години насам. То се провежда и в подготовка за предстоящата среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се състои в китайския град Шънджън през ноември.