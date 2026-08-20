Брюксел променя подхода си за регулиране на големите технологични компании

Изглежда, че ерата на огромните глоби, налагани от Европейската комисия на големите технологични компании, е приключила.

Когато миналия месец Брюксел наложи санкция от 890 милиона евро на Google за нарушения на антимонополните правила на ЕС в цифровата сфера, това стана без голям шум и с много по-ниска сума, отколкото в делата, които ЕК заведе срещу американския гигант в областта на търсенето през изминалото десетилетие.

Глобата, заедно със санкциите срещу Apple и Meta, беше наложена за нарушения на Закона за цифровите пазари (DMA). Това е регламент на ЕС, приет преди три години, който определя границите за поведението на големите интернет "пазители" на европейския пазар, пише "Политико".

Повечето от тези гиганти са американски, включително „Амазон" и „Майкрософт", което означава, че те понасят основната тежест на мерките за прилагане и спазване на Закона за цифровите пазари. Тази реалност предизвика обвинения от Вашингтон, че Брюксел дискриминира американските компании, както и заплахи за ответни мерки, които биха могли да нарушат крехкото търговско примирие.

Глобите, наложени на Google, увеличават общата сума на санкциите за нарушения на Закона за цифровите пазари до 1,6 милиарда евро - сума, която бледнее в сравнение с антимонополните глоби от миналото. Най-висшата съдебна инстанция на ЕС наскоро потвърди глобата от 4,1 милиарда евро, наложена на Google за злоупотреба с господстващо положение още през 2018 г. - епоха, в която Брюксел прибягваше до груба финансова сила, за разлика от днешния по-голям акцент върху регулаторния диалог.

Някои наблюдатели на сектора виждат в намалените санкции доказателство, че ЕС се отказва от мисията си да защитава интересите на по-малките технологични фирми срещу доминиращите платформи.

„Загубата на интерес е факт. Загубата на ангажираност е факт. Загубата на доверие в Комисията като неутрален арбитър - липсва", заяви Феликс Стима, базиран в Берлин координатор на „Инициативата за неутрално търсене" (Initiative for Neutral Search). Това е коалиция от европейски дигитални фирми, в която влизат групата за обяви и пазари Adevinta и туристическата компания GetYourGuide.

Що се отнася до глобите: „Това е цената на правенето на бизнес", каза той.

ЕК отхвърля сравнението. Всяка глоба се определя в рамките на приложимата правна рамка и в съответствие с фактите по делото, заяви говорителят Рикардо Кардосо

„Няма смисъл да се сравняват глобите между различните правни инструменти или компании", добавя той.

За други, включително учени и служители на комисията, тази промяна е не толкова признак за нова стратегия, колкото резултат от нов, по-технически подход към регулирането, чиято ефективност се измерва най-добре чрез въздействието му върху пазара, а не чрез наложените глоби.

„Целта на DMA е да промени поведението, а не да максимизира глобите", заяви Александър де Стрил, академичен директор на програмата за цифрови изследвания в „Център за регулиране в Европа" - мозъчен тръст със седалище в Брюксел.

„Не мисля, че може да се прецени готовността или ефективността въз основа на глобата, наложена на оператора", казва още той.

Твърди, че промяната е в механизма. Приоритетите, свързани с доминирането на цифровите пазари, остават същите - практики за агрегиране на данни, самопреференциране от страна на платформите и достъп до магазините за приложения.

Един от инструментите, който поема все по-голяма част от работата на DMA, е т.нар. „решение за спецификация": техническа заповед, която определя как трябва да изглежда спазването на изискванията, без да се констатира незаконност или да се налага глоба. През юли едно такова решение принуди Google да сподели данни от търсенията си с конкуренти, докато друго отвори операционната система Android за смартфони за конкурентни AI асистенти.

Кей Джебели от Chamber of Progress отбелязва, че ЕК иска да следва по-дискретна стратегия - по-специално спрямо администрацията на Тръмп, като в същото време продължава да оказва силно въздействие.

„Комисията до голяма степен е изчерпала утвърдените теории за конкуренцията. Тъй като тя навлиза все по-далеч в неизвестна територия, поведенческите интервенции като решенията за спецификации и регулаторният диалог ще стоят на по-солидна правна основа и ще срещат по-малко съпротива от страна на САЩ", каза Джебели.

Въпреки заплахите за нови мита срещу Европа във връзка с глобата на Google, Тръмп все още не е предприел конкретни действия. Това вероятно се дължи повече на нагласите на неговите поддръжници спрямо американския гигант в областта на търсенето, отколкото на техните чувства към Европа.

Републиканската партия има някакъв проблем с Google. Това не е любимата им корпорация", заяви Бари Лин от Института за отворени пазари.

Все пак за европейските фирми, които искат да се възползват от DMA и да си върнат част от пазарния дял, погълнат от големите технологични компании - тези по-незабележими инструменти не предлагат голямо утешение. Дори европейски технологични лидери като GetYourGuide или Allegro бледнеят в сравнение с американските „пазители", от които до голяма степен зависят за трафика и привличането на клиенти.

„Процедурите по изготвяне на спецификации са неподходящ инструмент за решаване на проблеми в областта на търсенето, магазините за приложения, пакетирането и облачните услуги. Това е добър инструмент за решаване на по-малки проблеми, свързани с политиката. Но той не засяга дизайна на продуктите. Освен това той оставя „изключително ограничена основа за искове за обезщетения", заяви Стима от „Инициативата за неутрално търсене".

Брюксел отрича, че е променил курса си.

„Комисията не се е колебала и няма да се колебае да започне процедури за несъответствие, когато това е необходимо в зависимост от конкретните обстоятелства, докато в други случаи е оправдано да се приложи процедура за уточняване", заяви Кардосо.

Той обясни, че DMA предоставя на Брюксел разнообразен набор от инструменти, а ЕК винаги използва инструмента, който е най-подходящ в конкретните обстоятелства.

През последните няколко седмици ЕК тихо приключи първата вълна от дела като започна с оставащите разследвания срещу Google.

А във вторник Брюксел даде да се разбере, че ще приключи най-голямото си висящо дело по DMA (срещу Apple) без налагане на санкции. Производителят на iPhone заяви, че решението му да преразгледа условията, които налага на разработчиците на приложения в целия ЕС, като премахне таксата за всяка инсталация, която предизвикваше оплаквания от 2024 г. насам, би трябвало да предотврати решение за несъответствие от страна на Комисията.

Одобрението от страна на ЕК на промените, направени от Apple, слага край и на процедурата след вземане на решението, която изпълнителният орган на ЕС започна след налагането на глоба от 500 милиона евро за нарушаване на правилата за „анти-насочване", съгласно които Apple е била изправена пред периодични наказателни плащания в размер до 5 процента от глобалния оборот, ако не спазва изискванията.

На въпроса дали заплахата от ежедневни глоби е отпаднала, Кардосо отговори, че на този етап комисията не обмисля налагането на периодични наказателни плащания.

Делото на Meta е в същото състояние. През ноември, след своя кръг от преговори, компанията добави трета опция за потребителите, които не желаят нито напълно персонализирани реклами, нито платен абонамент. Комисията заявява, че следи колко добре функционира този избор. Тя все още не е посочила дали е удовлетворена.

„Apple всъщност не получи това, което искаше, но всъщност никой друг не го получи", заяви Джин Бърус, съветник на „Коалицията за справедливост при приложенията", която представлява фирми като Spotify и Epic Games.

Две години и половина след влизането в сила на закона Комисията наложи глоби на три компании и започна седем процедури за несъответствие, като две от тях - срещу Google, бяха приключени наскоро, а третата - срещу Apple, се очаква да бъде официално приключена през следващите седмици.

Анселм Кюстерс от Центъра за европейска политика установи, че решенията и постановленията на Комисията по силата на DMA са се увеличили с 18 процента след завръщането на Доналд Тръмп на поста през януари 2025 г., докато официалните решения за принудително изпълнение са спаднали с 37 процента. Работните срещи със заинтересованите страни, които представляват канал за жалбоподателите да се свържат с екипите по делата, са намалели от 12 на четири.

Кардосо заяви, че цифрите не отразяват същността на въпроса. „Прилагането и изпълнението на DMA не се измерва с цифри, а с резултати", каза той, като добави, че статистическите данни, извлечени от толкова кратък период, не са надеждни. Повечето дейности по осигуряване на съответствие, според него, се осъществяват чрез диалог с „пазителите", трети страни и гражданското общество, а не чрез официални решения.

Вместо това служителите посочват производствата, започнати от ноември насам, включително тези, свързани с антиспам политиките на Google, които понижават рейтинга на съдържанието на издателите, лицензирането на данни от търсенето на конкуренти и настройките по подразбиране на Android. Те подчертават също промените, произтичащи от регулаторни диалози "зад закрити врати", като например тихата стъпка на Microsoft миналата година да премахне настройките по подразбиране на браузъра си.

Въпреки това, докато Брюксел поставя все по-голям акцент върху диалога и спазването на правилата, компаниите, които се противопоставят на „вратарите", все по-често се обръщат към националните съдилища.

През август 2025 г. регионален съд в Майнц, Германия, разпореди на Google да престане да дава предимство на Gmail при настройката на Android, като приложи директно Закона за пазарите на цифрови услуги (DMA).

Във Франция компанията Liligo, дъщерно дружество на eDreams ODIGEO, заведе иск пред Парижкия съд за икономически дейности през миналия октомври, насочен срещу предполагаемото самопреференциране на Google при търсенето на полети.

Ищци и в други страни обмислят подаването на допълнителни искове за прилагане на разпоредбите или за последващи обезщетения.

Тази промяна не е задължително да подкопае DMA. Де Стреел твърди, че частните съдебни дела могат да подсилят действията на Комисията по прилагане на разпоредбите, но предупреждава да не се разчита на съдилищата да вършат работата на Брюксел.

„Това не бива да се превръща в заместител", посочи той.

Въпросът е дали нарастващата роля на съдебните спорове означава, че DMA функционира според замисъла, като прилагането на разпоредбите от страна на Комисията се подкрепя от националните съдилища, или дали това е доказателство, че Брюксел отстъпва водещата роля, която пое при приемането на регламента.

Джебели очаква съдебните спорове да играят все по-важна роля.

„Макар че може да видим по-малко глоби от страна на властите, очаквайте все пак да видите големи суми в частните съдебни дела за обезщетения, които тепърва набират скорост", каза той.