Пхенян изстреля над 10 балистични ракети по време на ученията на САЩ и Южна Корея

Северна Корея е изстреляла повече от 10 балистични ракети с малък обсег към морето на изток от Корейския полуостров, съобщиха южнокорейските военни. Ракетите са били изстреляни от района на столицата Пхенян и са прелетели около 300 километра, преди да паднат в морето, според южнокорейския Обединен комитет на началник-щабовете.

Южнокорейското президентство свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията. Сеул определи действията на Пхенян като сериозно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и нареди на въоръжените сили да поддържат пълна готовност.

Японската брегова охрана също съобщи за изстрелване на балистичен снаряд. Според японската страна той е паднал извън изключителната икономическа зона на Япония.

Изстрелването се извършва по време на ежегодните съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея Ulchi Freedom Shield. Тази година ученията бяха съкратени от 11 на пет дни и беше ограничена част от полевата подготовка след разпореждане на американския президент Доналд Тръмп за значително намаляване на американското участие, пише БТА.

Пхенян традиционно разглежда американско-южнокорейските военни учения като подготовка за евентуална военна операция срещу Северна Корея. В навечерието на последното изстрелване Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че промяната в мащаба на ученията не означава отказ от враждебната според Пхенян политика на Вашингтон.

Новите изстрелвания идват и на фона на дипломатически сигнали от Вашингтон. Тръмп заяви, че планира да се срещне с Ким Чен-ун по-късно тази година, като според Reuters американската администрация търси възможност за възстановяване на диалога с Пхенян.

Китайският външен министър Ван И също призова по време на посещението си в Сеул за възобновяване на диалога и изграждане на доверие на Корейския полуостров. Пекин настоява САЩ да променят политиката си към Северна Корея, като представя американската политика като една от причините за напрежението – оценка, която следва да се разглежда като официална китайска позиция.

Поредното изстрелване показва, че въпреки сигналите за възможно подновяване на дипломатическия диалог, военната конфронтация на Корейския полуостров продължава.