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Пхенян изстреля над 10 балистични ракети по време на ученията на САЩ и Южна Корея

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Северна Корея изстреля над 10 ракети с малък обсег към морето СНИМКА: Пиксабей

Северна Корея е изстреляла повече от 10 балистични ракети с малък обсег към морето на изток от Корейския полуостров, съобщиха южнокорейските военни. Ракетите са били изстреляни от района на столицата Пхенян и са прелетели около 300 километра, преди да паднат в морето, според южнокорейския Обединен комитет на началник-щабовете.

Южнокорейското президентство свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията. Сеул определи действията на Пхенян като сериозно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и нареди на въоръжените сили да поддържат пълна готовност.

Японската брегова охрана също съобщи за изстрелване на балистичен снаряд. Според японската страна той е паднал извън изключителната икономическа зона на Япония.

Изстрелването се извършва по време на ежегодните съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея Ulchi Freedom Shield. Тази година ученията бяха съкратени от 11 на пет дни и беше ограничена част от полевата подготовка след разпореждане на американския президент Доналд Тръмп за значително намаляване на американското участие, пише БТА.

Пхенян традиционно разглежда американско-южнокорейските военни учения като подготовка за евентуална военна операция срещу Северна Корея. В навечерието на последното изстрелване Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че промяната в мащаба на ученията не означава отказ от враждебната според Пхенян политика на Вашингтон.

Новите изстрелвания идват и на фона на дипломатически сигнали от Вашингтон. Тръмп заяви, че планира да се срещне с Ким Чен-ун по-късно тази година, като според Reuters американската администрация търси възможност за възстановяване на диалога с Пхенян.

Китайският външен министър Ван И също призова по време на посещението си в Сеул за възобновяване на диалога и изграждане на доверие на Корейския полуостров. Пекин настоява САЩ да променят политиката си към Северна Корея, като представя американската политика като една от причините за напрежението – оценка, която следва да се разглежда като официална китайска позиция.

Поредното изстрелване показва, че въпреки сигналите за възможно подновяване на дипломатическия диалог, военната конфронтация на Корейския полуостров продължава.

Северна Корея изстреля над 10 ракети с малък обсег към морето СНИМКА: Пиксабей

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