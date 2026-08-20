Южна Корея ще тества търговски маршрут до Европа през руската Арктика

Южна Корея ще изпрати за първи път контейнеровоз до Европа през Северния морски път, преминаващ покрай руското арктическо крайбрежие. Пилотното плаване има за цел да покаже дали маршрутът може да бъде използван за търговски превози между Азия и Европа, но поставя Сеул и пред дипломатически рискове заради необходимостта от взаимодействие с Русия.

Контейнеровозът „PanStar Acro" се очаква да отплава на 22 август от Пусан. След преминаването през Арктика корабът трябва да достигне британското пристанище Феликстоу, а след това да посети Ротердам, Хамбург и Гданск, преди да се върне в Южна Корея. Цялото плаване се очаква да продължи около 40–45 дни.

Според южнокорейските власти Северният морски път би могъл да съкрати времето за превоз между Азия и Европа в сравнение с традиционния маршрут през Суецкия канал. Потенциалното предимство обаче трябва да се разглежда с оглед на сезонността, ледените условия, ограниченията за корабите и по-високите разходи за застраховане.

Именно сезонността остава един от основните проблеми пред маршрута. Данните на Centre for High North Logistics показват, че през 2025 г. навигационният сезон за транзитните плавания е продължил приблизително четири месеца и половина. В същото време свободният от лед период е бил сравнително кратък, а в източната част на маршрута ледът е останал предизвикателство през значителна част от сезона.

Въпреки ограниченията трафикът по Северния морски път се увеличава. През 2025 г. са регистрирани 103 транзитни плавания, извършени от 88 различни кораба, спрямо 97 плавания през 2024 г. Сред тях са 15 плавания на контейнерни кораби. Повечето международни превози обаче остават свързани с Русия и Китай, а маршрутът все още не е превърнат в целогодишна алтернатива на традиционните морски коридори.

За Южна Корея предстоящото плаване има и стратегическо значение. Сеул се стреми да развива Пусан като голям международен логистичен център и проучва възможността за редовни търговски превози през Арктика.

В същото време използването на руски води създава политически чувствителен въпрос. Плаването изисква координация с руските власти и съответните разрешения. Това може да постави Южна Корея в деликатна позиция спрямо западните ѝ партньори, които поддържат санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Reuters съобщава и за опасения, че евентуална необходимост от руски услуги или помощ при извънредна ситуация би могла да създаде допълнителни санкционни рискове.

Южнокорейската компания PanStar планира да използва пилотното плаване за събиране на практически данни за условията по маршрута, времето за превоз и разходите. Компанията вижда в това възможност да оцени перспективите за бъдещи редовни превози между Азия и Европа.

Южна Корея обаче не е единствената азиатска държава, която проявява интерес. Китайски компании вече използват Северния морски път за международни товарни превози, а през 2025 г. са отчетени и международни контейнерни плавания по маршрута, пише БТА.

Пилотният курс на „PanStar Acro" ще бъде важен тест за това доколко Северният морски път може да се превърне от сезонна и ограничена алтернатива в реално конкурентен търговски коридор между Азия и Европа.