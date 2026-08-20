Белгийският принц Лоран призна извънбрачния си син след ДНК тест

Принц Лоран от Белгия официално призна 26-годишния Клеман Ванденкеркхове за свой син и наследник. Младият мъж е роден от връзката на принца с белгийската певица Уенди Ван Вантен, чието истинско име е Ирис Ванденкеркхове, съобщава Би Би Си.

Двамата са узаконили роднинската си връзка на церемония в общината преди около шест месеца. Новината обаче стана публично достояние едва сега. Въпреки че вече има статут на принц, Ванденкеркхове няма да получава държавна издръжка.

Младият мъж все още не е решил дали да приеме фамилията на баща си – Сакскобургготски. „Може би ще го направя, но се гордея с името Ванденкеркхове", заяви той пред Het Nieuwsblad. По думите му отказът от фамилията на майка му би бил „предателство към всичко, което тя е направила за него".

Новият член на кралското семейство няма да бъде включен в линията на наследяване на белгийския престол. Той също така няма да изпълнява официални публични функции. В линията на наследяване остават неговите полубратя и полусестра – принцеса Луиза, принц Аймерик и принц Никола.

Ванденкеркхове е познат на белгийската публика от телевизионен документален филм, излъчен през септември миналата година. В него той разказва за отношенията си с биологичния си баща.

Клеман разказва, че през 2013 г. случайно се срещнал с принц Лоран в търговски център, без да знае кой е той. Едва когато бил на 16 години, майка му разкрила самоличността на баща му.

Четири години по-късно Клеман събрал смелост да му се обади. След няколко телефонни разговора двамата се срещнали лично, а впоследствие принц Лоран предложил да направят ДНК тест.

„Отидохме заедно в болницата. Спомням си, че той каза: „Аз ще бъда пръв, за да се чувстваш спокоен", разказва Ванденкеркхове. По-късно лабораторията потвърдила бащинството с 99,5% генетично съвпадение.

Случаят напомня за пътя, по който премина и бащата на принц Лоран – бившият белгийски крал Албер II. След продължителна съдебна битка той се подложи на ДНК тест и през 2020 г. официално призна за своя дъщеря Делфин Боел, родена от извънбрачна връзка.

Делфин, която е известна художничка, в крайна сметка спечели делото срещу кралското семейство и получи правото да носи титлата принцеса. Днес тя използва името Делфин дьо Сакскобург.

Албер II абдикира през 2013 г., когато скандалът около бащинството му вече беше разтърсил белгийската монархия.

Според промените в белгийското законодателство от 2013 г. само ограничен кръг членове на кралското семейство има право на държавна издръжка – крал Филип, бившият крал Албер II, принц Лоран и принцеса Астрид.