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Кремъл коментира призива на Федоров за избори в Украйна по време на войната

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл заяви, че в Украйна има различни позиции по въпроса за провеждането на избори по време на войната, след като бившият министър на отбраната Михайло Федоров призова за възстановяване на изборния процес.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „киевският режим" не представлява еднороден блок и припомни позицията на руския президент Владимир Путин относно легитимността на украинското държавно ръководство. Москва отдавна твърди, че мандатът на президента Володимир Зеленски е изтекъл и поставя под въпрос неговата легитимност.

Федоров, който беше отстранен от поста министър на отбраната през юли, отправи миналата седмица публичен призив за провеждане на избори в Украйна, въпреки продължаващата война. Той представи инициативата като необходима стъпка за възстановяване на демократичния процес и промяна в управлението. Reuters определи изявлението му като най-сериозното вътрешнополитическо предизвикателство към Зеленски след началото на руската пълномащабна инвазия.

Провеждането на избори при настоящите условия обаче е ограничено от украинското законодателство. Докато е в сила военно положение, национални избори не могат да бъдат произведени. Това е и основният аргумент на украинските власти срещу провеждането на вот по време на войната.

Киев многократно е отхвърлял руските твърдения, че Зеленски е загубил легитимността си. Според украинската позиция президентските правомощия продължават до встъпването в длъжност на новоизбран президент, а извънредните условия, породени от войната и военното положение, не позволяват провеждането на редовни избори.

Междувременно украинският парламент одобри на 19 август новия министър на отбраната Евгений Хмара. Той пое поста след отстраняването на Федоров и предишните кадрови промени във военното ръководство, пише БТА.

Темата за изборите придобива допълнителна чувствителност на фона на продължаващата война, тъй като милиони украинци са разселени или служат във въоръжените сили. Това създава практически проблеми около организацията и равнопоставеното участие на избирателите.

За Москва въпросът за изборите е част от по-широкото оспорване на легитимността на украинските власти. За Киев провеждането на вот по време на военно положение остава юридически и практически невъзможно. Призивът на Федоров обаче показва, че темата вече е част и от вътрешнополитическия дебат в Украйна.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

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