Най-малко 15 души са загинали при масираната руска атака срещу Киев

Броят на загиналите при масираната руска въздушна атака срещу Киев и околностите достигна 15 души, съобщиха украинските власти. Десетки хора са ранени, а ударите са причинили сериозни разрушения в украинската столица.

Сред най-тежко засегнатите райони е Соломянският район на Киев, където е бил поразен жилищен блок. При атаката са нанесени щети и на други граждански обекти, включително училище и детска болница.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е използвала комбинация от балистични и крилати ракети, както и голям брой дронове. По данни на украинската страна по-голямата част от дроновете и крилатите ракети са били прехванати, докато балистичните ракети са успели да достигнат целите си.

Руското министерство на отбраната потвърди, че руските сили са извършили въздушни удари по Киев и района. Според Москва са били атакувани обекти, свързани с производството на компоненти за дронове, военен склад и логистичен център. Тези твърдения не могат да бъдат независимо проверени.

Атаката засили и дебата за недостига на средства за противовъздушна отбрана на Украйна. Президентът Володимир Зеленски призова западните съюзници да ускорят доставките на прехващачи за системите „Пейтриът", които според Киев са от ключово значение за защитата на градовете от балистични ракети. Reuters отбелязва, че недостигът на такива ракети остава сериозен проблем за украинската противовъздушна отбрана.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че работи с държавите от ЕС и партньори за осигуряване на средства за защита на Украйна от балистични ракети, определяйки това като един от най-спешните приоритети.

Русия засили въздушните си удари по украински градове през последните месеци. По данни на ООН през юли цивилните жертви в Украйна са достигнали най-високото си месечно равнище от май 2022 г., като ракетите и дроновете с голям обсег са сред основните причини за смъртта и раняването на цивилни, пише БТА.

Новата атака срещу Киев идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната, но същевременно показва, че интензивните руски въздушни удари срещу украински населени места продължават.